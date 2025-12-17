মোস্তাফিজের এনওসি নিয়ে কী বললেন বিসিবি সভাপতি

রেকর্ড গড়ে ২০২৬ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) দল পেয়েছেন মোস্তাফিজুর রহমান। ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে তাঁকে দলে নিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। বাংলাদেশি মুদ্রায় যা প্রায় সাড়ে ১২ কোটি টাকা। এর আগে এত বেশি টাকায় আইপিএলে দল পাননি বাংলাদেশিদের আর কোনো ক্রিকেটার।
দল পেলেও মোস্তাফিজ আইপিএল খেলতে পারবেন কিনা সেটাই এখন আলোচনার বিষয়। জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট চলাকালীন আন্তর্জাতিক সিরিজ থাকায় কাটার মাস্টারের অনাপত্তিপত্র (এনওসি) পাওয়া নিয়ে শঙ্কা আছে যথেষ্ট। বিষয়টি নিয়ে আজ বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলের কাছে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছিলেন সাংবাদিকেরা। মোস্তাফিজের এনওসি ইস্যুতে সিদ্ধান্ত ক্রিকেট অপারেশনস কমিটির কোর্টে ঠেলে দিয়েছেন তিনি।
নতুন ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের সঙ্গে আজ বৈঠক করেছেন বুলবুল। বৈঠক শেষে তিনি বলেন, ‘আমি যেহেতু সভাপতি তাই আমার ভূমিকাটা আলাদা। মোস্তাফিজ তো বাংলাদেশের জন্য খেলে। তাঁকে দেখার জন্য যে বিভাগ আছে সেটা ক্রিকেট অপারেশন্স। এই বিষয়ে তারাই আমার থেকে ভালো বলতে পারবে। তারপরও আমি বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব। গতকালকেই তো এটা ঘটল (আইপিএলে মোস্তাফিজের দল পাওয়া)। আইপিএলের সময় বাংলাদেশের কোন কোন সিরিজ আছে। কোন সিরিজ বাংলাদেশের জন্য দরকার, কোনটাতে দরকার নেই সেই চিন্তা করবে ক্রিকেট অপারেশন্স।’
বেশ কয়েকটি ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের দাবি, আইপিএলে শুরু হবে আগামী ২৬ মার্চ। কোটি টাকার টুর্নামেন্টের পরবর্তী পর্ব শেষ হবে মে মাসের শেষদিকে। আইসিসির ফিউচার ট্যুর প্ল্যান (এফটিপি) বলছে, এই সময়কালে পাকিস্তান এবং নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ। অন্যান্য সংস্করণের পাশাপাশি দুই দলের বিপক্ষেই ওয়ানডে ম্যাচ আছে মিরাজ, লিটন, তাসকিনদের। ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপে জায়গা করে নেওয়ার জন্য তাই দুটি সিরিজই খুব গুরুত্বপূর্ণ। স্বাভাবিকভাবেই মোস্তাফিজের মতো বড় তারকাকে ছাড়তে চাইবে না বাংলাদেশ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্রিকেট অপারেশন্স কী সিদ্ধান্ত নেয় সেটা জানার জন্য অপেক্ষা করতেই হচ্ছে।