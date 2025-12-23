এবার ‘বিপর্যস্ত’ যুক্তরাষ্ট্রের পাশে দাঁড়াল আইসিসি

গুরুতর অপরাধের কারণে সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রিকেটের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)। আইসিসির এই সহযোগী সদস্যদেশের সাময়িক কারণে সদস্যপদ স্থগিত হয়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়ে যুক্তরাষ্ট্র ক্রিকেট বোর্ড। দেউলিয়া হয়ে যাওয়া যুক্তরাষ্ট্র ক্রিকেটের পাশে দাঁড়াচ্ছে ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থা।
অচলাবস্থার মধ্য দিয়ে যাওয়া যুক্তরাষ্ট্রের ক্রিকেটারদের যেন ক্ষতি না হয়, তাতে নতুন উদ্যোগ নিচ্ছে আইসিসি। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের বেতনের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে আইসিসি। ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থার সঙ্গে এ ব্যাপারে কাজ করবে যুক্তরাষ্ট্রের অলিম্পিক ও প্যারালিম্পিক কমিটি (ইউএসওপিসি)। আইসিসি বলেছে, ‘যুক্তরাষ্ট্র ক্রিকেটের স্থগিতাদেশ চলা অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের হাই পারফরম্যান্স প্রোগ্রামের সবকিছু পরিচালনা করবে আইসিসি। প্রয়োজনে অর্থ বিনিয়োগ করতেও রাজি আইসিসি। যুক্তরাষ্ট্রের চুক্তিবদ্ধ ক্রিকেটারদের বেতন পরিশোধও আইসিসির এই প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত।’
দেউলিয়া ঘোষণার পর যুক্তরাষ্ট্র ক্রিকেটকে আইসিসি ঋণ দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল। তাতে করে খেলোয়াড় ও হাই পারফরম্যান্স স্টাফদের বেতন পরিশোধ করা যেত। তবে ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থার কাছ থেকে পাওয়া সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেনি যুক্তরাষ্ট্র ক্রিকেট (ইউএসএ ক্রিকেট)। এক বিবৃতিতে ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থা বলেছে, ‘দুর্ভাগ্যবশত যুক্তরাষ্ট্র ক্রিকেট সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেনি। যুক্তরাষ্ট্র ক্রিকেটের হয়ে সরাসরি সেই অর্থ প্রদান করা যায় কি না আইসিসি এখন সেটা দেখছে।’
যুক্তরাষ্ট্র ক্রিকেটের অচলাবস্থা যেন কোনোভাবেই বৈশ্বিক আসরে দেশটির অংশগ্রহণের ব্যাপারে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়, সে ব্যাপারে আপ্রাণ চেষ্টা করছে আইসিসি। ২০২৬ সালে দুটি আইসিসি ইভেন্টে অংশ নেবে যুক্তরাষ্ট্র। এরপর ২০২৮ সালে হবে লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক। এই অলিম্পিক দিয়ে ১০০ বছর পর অলিম্পিকে ফিরছে ক্রিকেট। আইসিসি জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের এই পরিকল্পনা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা হবে।
এ বছরের জুলাইয়ে বার্ষিক সাধারণ সভায় আইসিসি যুক্তরাষ্ট্র ক্রিকেটকে তিন মাস সময় দিয়েছিল সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন এবং প্রশাসনিক সংস্কার করার জন্য। সেই সময় ইউএসএ ক্রিকেট বোর্ডকে সতর্ক করে বলা হয়েছিল, সংস্কারের অগ্রগতির ওপর ভিত্তি করে আইসিসি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারে। তবে নির্ধারিত সময় পেরোলেও প্রত্যাশিত পরিবর্তন না আসায় সদস্যপদ স্থগিতের শাস্তি দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ক্রিকেটকে।
জানুয়ারিতে নামিবিয়া, জিম্বাবুয়ের যৌথ আয়োজনে শুরু হচ্ছে ওয়ানডে সংস্করণে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ। বুলাওয়েতে বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে মাঠে নামছে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র। বয়সভিত্তিক এই টুর্নামেন্টে ‘বি’ গ্রুপে রয়েছে বাংলাদেশ, ভারত, নিউজিল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্র। পরের মাসে আইসিসির আরেক ইভেন্টে মাঠে নামবে যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় দল। ভারত-শ্রীলঙ্কায় হতে যাওয়া দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হচ্ছে ২০ দলের। পাঁচটি করে দল করে চার গ্রুপ করা হয়েছে। ‘এ’ গ্রুপে পড়েছে ভারত, পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্র, নামিবিয়া ও নেদারল্যান্ডস। ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ।