বাংলাদেশের সামনে ১৪৪ রানের লক্ষ্য

১১ বছর আগে ঘরের মাঠে অঘটনের শিকার হওয়ার দুঃসহ স্মৃতি ফিরে আসছিল বারবার। সেই ঘায়ে প্রলেপ লাগাতেই এশিয়া কাপে আজ হংকংয়ের মুখোমুখি হয়েছে বাংলাদেশ। তাসকিন আহমেদ-তানজিম হাসানরা বল হাতে এনে দেন দুর্দান্ত শুরু। ধারাটা ধরে রাখেন শেষ ওভার পর্যন্ত। যদিও হংকংকে অল আউট করতে পারেনি লিটন দাসের দল। রানের লাগাম টেনে রাখতে পেরেছে ঠিকই। জয়ের জন্য বাংলাদেশকে পাড়ি দিতে হবে ১৪৪ রানের লক্ষ্য। ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৪৩ রানের বেশি করতে পারেনি হংকং।
আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে টস জিতে আগে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন বাংলাদেশ অধিনায়ক লিটন দাস। আউটফিল্ড ধীরগতির হলেও উইকেটে এক্সটা বাউন্স ও সুইংয়ের দেখা মিলছিল। সেটাই কাজে লাগান তাসকিন-তানজিদরা। দ্বিতীয় ওভারে বাংলাদেশকে ব্রেকথ্রু এনে দেন তাসকিন। তাঁর লেংথ ডেলিভারি সোজা ব্যাটে খেলতে চেয়েছিলেন অংশুমান রাঠ (৪)। কিন্তু বল ব্যাটের কানায় লেগে যায় চলে যায় উইকেটরক্ষক লিটন দাসের হাতে। বাংলাদেশের আবেদনে আম্পায়ার সাড়া না দিলেও রিভিউতে সিদ্ধান্ত বদলাতে বাধ্য হন।
পঞ্চম ওভারে দারুণ এক ডেলিভারিতে বাবর হায়াতকে বোল্ড করেন তানজিম হাসান সাকিব। আগের বলে অবশ্য তাঁকে এগিয়ে এসে লং অন দিয়ে ছক্কা মারেন বাবর (১৪)। তানজিমের মুখচ্ছবিই বলে দিচ্ছিল পরের বলটি হবে প্রতিশোধের। যেই কথা সেই কাজ। এবারও এগিয়ে এসে খেলতে যান বাবর। কিন্তু লেট সুইংয়ে ধোঁকা খেয়ে স্টাম্প হারান এই ব্যাটার।
পাওয়ার প্লেতে হংকংয়ের ব্যাটিং ঝলক সেভাবে দেখা যায়নি। বরং আলো ছড়িয়েছেন বাংলাদেশের পেসাররা। যার ফলে ৬ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে ৩৪ রানের বেশি করতে পারেনি হংকং। এরপর জিশান আলীকে নিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন নিজাকাত খান। ২০১৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশকে হারানোর ম্যাচেও দলে ছিলেন তিনি।
১২ তম ওভারে এসে ৪১ রানের সেই জুটি ভাঙেন তানজিম। তাঁর লাফিয়ে ওঠা ডেলিভারি পুল করে বিপদ ডেকে আনেন জিশান (৩০)। মিডউইকেট থেকে খানিকটা দৌড়ে গিয়ে বল তালুবন্দী করেন মোস্তাফিজুর রহমান। সেই ওভারে কোনো রান খরচ করেননি তানজিম। নিজের শেষ ওভারে অবশ্য ১৪ রান দেন তিনি। কোটা শেষ করেন ৪ ওভারে ২ উইকেটে ২১ রান দিয়ে। টি-টোয়েন্টিতে শেষ চার ইনিংসে তাঁর ইকোনমি রেট থেকেছে ৬ এর নিচে।
মেহেদী হাসানেরও কোট শেষ হয়ে যায় ডেথ ওভারের আগে। বল হাতে ইনিংসের শুরু করা এই স্পিনার ৪ ওভারে কোনো উইকেট না নিয়ে দেন ২৮ রান।
১৫ ওভার পর্যন্ত সেভাবে উইকেট না পেলেও রানের লাগাম ঠিকই টেনে ধরে বাংলাদেশ। ফিল্ডিংও ছিল দুর্দান্ত। তবে বল ঠেকাতে গিয়ে কবজিতে চোট পেয়েছেন পারভেজ হোসেন ইমন। এরপরই মাঠ ছেড়ে ডাগআউটে চলে যান তিনি।
ফিল্ডিংয়ের সুবাদেই রান আউটে চতুর্থ উইকেটের দেখা পায় বাংলাদেশ। রিশাদ হোসেন ও মোস্তাফিজ মিলে অধিনায়ক ইয়াসিম মুর্তজাকে সাজঘরে ফিরিয়ে ভাঙেন ৪৩ রানের জুটি। ১৯ বলে ২ চার ও ২ ছক্কায় ২৮ রান করেন ইয়াসিম।
নিজাকাত চেষ্টা করতে থাকেন রানের গতি বাড়ানোর। ৪০ বলে ২ চার ও ১ ছক্কায় ৪২ রানের ইনিংস খেলে তাঁকে ফিরতে হয় রিশাদের শিকার হয়ে। নিজের শেষ বলে কিঞ্চিত শাহকে তুলে নেন রিশাদ। ৪ ওভারে ৩১ রানে ২ উইকেট নিয়ে বোলিং ফিগার সম্পন্ন করেন এই লেগ স্পিনার। শেষ ওভারে তাসকিনও পান উইকেটের দেখা। ৪ ওভারে ৩৮ রান দিয়ে তানজিম, রিশাদের মতো তিনিও শিকার করেন ২ উইকেট।