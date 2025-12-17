আইসিসি রেটিংয়ে আফ্রিদির আরও কাছে ভারতীয় স্পিনার

টি-টোয়েন্টি বোলাদের র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষেই ছিলেন বরুণ চক্রবর্তী। শীর্ষস্থান আরও মজবুত করলেন এই ভারতীয় স্পিনার। তাতেই এই সংস্করণের বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে রেটিং পয়েন্টের দিক থেকে পাকিস্তানের তারকা পেসার শাহিন শাহ আফ্রিদির আরও কাছে চলে এসেছেন বরুণ।
টি-টোয়েন্টি বোলারদের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি রেটিং পয়েন্টের তালিকার শীর্ষ দশে ওঠে এসেছেন বরুণ। সবশেষ প্রকাশিত র্যাঙ্কিংয়ে তাঁর সংগ্রহ ৮১৮ রেটিং পয়েন্ট। এই সংস্করণে বরুণের চেয়ে বেশি রেটিং আছে সাতজনের। তাঁর ওপরেই আছেন আফ্রিদি। টি-টোয়েন্টি বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে বাঁ হাতি পেসারের সেরা রেটিং পয়েন্ট ৮২২। তালিকার সবার ওপরে আছেন পাকিস্তানের সাবেক পেসার উমর গুল। ৮৬৫ রেটিং পয়েন্ট পেয়েছিলেন তিনি।
টি-টোয়েন্টিতে বরুণের সেরা রেটিং পয়েন্টি ছিল ৮০৮। ভারতের প্রথম বোলার হিসেবে সংক্ষিপ্ত ওভারের ক্রিকেটে ৮০০ রেটিংয়ের মাইলফলক স্পর্শ করেন তিনি। এবার নিজেকেই ছাড়িয়ে গেলেন ৩৪ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার। ধারাবাহিক দুর্দান্ত বোলিং করে রেকর্ড গড়েছেন বরুণ।
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে চলমান ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ৩ ম্যাচে ৬ উইকেট নিয়েছেন বরুণ। প্রতি ম্যাচেই সফরকারী দলের দুজন করে ব্যাটরকে প্যাভিলিয়নের পথ দেখিয়েছেন তিনি। কটকে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ৩ ওভারে দেন ১৯ রান। দ্বিতীয় ম্যাচে ৪ ওভারে খরচ করেন ২৯ রান। ধর্মশালায় সবশেষে টি-টোয়েন্টিতে ৪ ওভারে মাত্র ১১ রান দেন তিনি।
আইসিসি প্রকাশিত সবশেষ টি-টোয়েন্টি বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে যথারীতি দুই নম্বরে আছেন নিউজিল্যান্ডের পেসার জ্যাকব ডাফি। তাঁর সংগ্রহ ৬৯৯ রেটিং পয়েন্ট। শীর্ষে থাকা বরুণের চেয়ে ১৯৯ পয়েন্ট পিছিয়ে ডাফি। টি-টোয়েন্টি বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ ১৫ তে কোনো পরিবর্তন আসেনি।