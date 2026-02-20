হোম > খেলা > ক্রিকেট

শাদাবকে পাল্টা জবাব দিলেন আফ্রিদি

ক্রীড়া ডেস্ক    

শাদাব খানকে মাঠে পারফর্ম করে জবাব দিতে বললেন পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক শহীদ আফ্রিদি।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের কাছে হারের পর পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটারদের সমালোচনার মুখে পড়েন বাবর আজম-শাদাব খানরা। সেই সমালোচনার কড়া জবাব দিয়েছিলেন অলরাউন্ডার শাদাব খান। এবার শাদাবকে পাল্টা দিলেন পাকিস্তানের ২০০৯ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী কিংবদন্তি শহীদ আফ্রিদি।

ভারতের কাছে হারলেও পরবর্তী ম্যাচে নামিবিয়াকে হারিয়ে সুপার এইট নিশ্চিত করার পর সমালোচকদের এক হাত নেন শাদাব খান। সাবেক ক্রিকেটারদের খোঁচা দিয়ে তিনি বলেছিলেন,‘এই প্রজন্ম তবু একবার হলেও বিশ্বকাপে ভারতকে হারিয়েছে। সাবেক ক্রিকেটাররা তো একবারও পারেননি।’

পরিসংখ্যান বলছে, ওয়ানডে বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে আটবারের একবারও জিততে পারেনি পাকিস্তান। তবে ২০২১ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতকে ১০ উইকেটে হারিয়ে ইতিহাস গড়েছিল বাবর আজমের দল। সেই দলে ছিলেন শাদাব খানও। মূলত সেই সাফল্যের কথা বলেই সাবেকদের পাল্টা জবাব দেন তিনি।

শাদাবের এমন মন্তব্য ভালোভাবে নেননি শহীদ আফ্রিদি। সামা টিভিতে পাকিস্তানের কিংবদন্তি অলরাউন্ডার বলেন, ‘শাদাব একদম ঠিক বলেছে যে আমরা ভারতকে বিশ্বকাপে হারাতে পারিনি। ওদের দল একবার হারিয়েছে। হারানোর পর ওরা সম্মানও পেয়েছে। কিন্তু সেটা ওরা ধরে রাখতে পারেনি। ভারতকে হারানোর পর নিজেদের মধ্যে সমস্যা সামলাতে পারেনি ওরা।’

শাদাবকে তাঁর দুর্দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আফ্রিদি আরও যোগ করেন, ‘শাদাবের মনে রাখা উচিত, যখন সে পারফর্ম করতে পারছিল না, তখন আমরাই জাতীয় টেলিভিশনে ওর পাশে দাঁড়িয়ে বলেছি যে এই ছেলেটা দলের মেরুদণ্ড। ঘরোয়া ক্রিকেট না খেলেও ও সরাসরি জাতীয় দলে সুযোগ পেয়েছে।’

আফ্রিদি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, সমালোচনা বন্ধ করার একমাত্র উপায় হলো মাঠের সাফল্য। শাদাবকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, ‘শাদাব। তুমি নিজে পারফর্ম করে দেখাও। আমাদের সময় যখন সমালোচনা হতো, আমরা বড় দলের বিপক্ষে পারফর্ম করেই জবাব দিতাম।’

