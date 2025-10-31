অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে রেকর্ড জয়ে কোহলি-শচীনদেরও হৃদয় জিতলেন ভারতের মেয়েরা

ভারতীয় নারী ক্রিকেট দলের এবারের নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে ওঠার পথটা খুব একটা মসৃণ ছিল না। বিশাখাপত্তনমে ১২ অক্টোবর লিগ পর্বে ভারত ৩৩০ রান করেও হেরেছিল অস্ট্রেলিয়ার কাছে। হারমানপ্রীত কৌরের দল দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ডের বিপক্ষে জয়ের সম্ভাবনা জাগিয়েও জিততে পারেনি। লিগ পর্বেই বাদ পড়ার শঙ্কায় থাকা ভারত চতুর্থ দল হিসেবে সেমিফাইনালের টিকিট কেটেছে। ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে গতকাল ৩৪ হাজার দর্শককে আনন্দের উপলক্ষ এনে দিয়েছেন হারমানপ্রীত-জেমিমা রদ্রিগেজরা। ওয়ানডে বিশ্বকাপ তো বটেই, এই সেমিফাইনালে নারী ওয়ানডে ইতিহাসেই সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয়ের রেকর্ড গড়ল ভারত। ৯ বল হাতে রেখে ৫ উইকেটে জয়ের পর আমানজত কৌর-রদ্রিগেজের সঙ্গে উদযাপনে শামিল হলেন তাঁদের সতীর্থরা।
রেকর্ড রান তাড়া করে ফাইনালে ওঠার পর রদ্রিগেজ-হারমানপ্রীতদের চোখ থেকে পানি ঝরতে দেখা গেছে। এই অশ্রু যে আনন্দাশ্রু। অসাধারণ জয়ের পর সামাজিক মাধ্যমে নারী ক্রিকেটারদের প্রশংসায় ভাসিয়েছেন বিরাট কোহলি -শচীন টেন্ডুলকাররা। নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে শচীন লিখেছেন, ‘অসাধারণ জয়। জেমিমা রদ্রিগেজ দারুণ খেলেছে। হারমানপ্রীত কৌর সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছে। দীপ্তি শর্মা প্রত্যেক বলেই আশা বাঁচিয়ে রেখেছে। তিরঙ্গা পতাকা যেন সব সময় উঁচুতে থাকে।’
ক্যারিয়ারের সেরা ইনিংসটা রদ্রিগেজ যেন জমিয়ে রেখেছিলেন সেমিফাইনালের জন্য। ১৩৪ বলে ১৪ চারে ১২৭ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেছেন। এটা তাঁর ওয়ানডেতে তৃতীয় ওয়ানডে সেঞ্চুরি করে ম্যাচসেরার পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। রদ্রিগেজকে প্রশংসায় ভাসিয়ে কোহলি নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, ‘অস্ট্রেলিয়ার মতো কঠিন প্রতিপক্ষের বিপক্ষে আমাদের মেয়েরা অসাধারণ ম্যাচ জিতেছে। দারুণ রান তাড়া করে জিতেছে মেয়েরা। বড় ম্যাচে জেমিমা অসাধারণ খেলেছে। দৃঢ়তা, আত্মবিশ্বাস ও প্যাশনের সংমিশ্রণে হয়েছে খেলা। ভারত দারুণ খেলেছে।’ ২০১১ সালে মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়েতে ১২২ বলে ৯৭ রানের ইনিংস খেলেছিলেন গৌতম গম্ভীর। ফিফটির পর সেদিন যেভাবে ব্যাট উঁচিয়ে ধরেছিলেন, সেই ছবির সঙ্গে গতকাল রদ্রিগেজের সেঞ্চুরির ছবি কোলাজ করে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেছেন অনেকেই। ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ভারতীয় নারী ক্রিকেট দলের অসাধারণ জয়ের পর গম্ভীর এক্সে লিখেছেন, ‘শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত শেষ নয়। মেয়েরা কী দারুণ খেলেছে।’
ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে ফাইনালে মুখোমুখি হবে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা। রোববার বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে তিনটায় শুরু হবে নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচ। ভারতের জন্য এটা পুরোনো ক্ষতে প্রলেপ দেওয়ার ম্যাচ। ২০১৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে ইংল্যান্ডের কাছে শিরোপা খুইয়েছিল ভারত। আর দক্ষিণ আফ্রিকার মেয়েদের কাছে এটা প্রথম ওয়ানডে বিশ্বকাপ ফাইনাল।