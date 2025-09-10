হোম > খেলা > ক্রিকেট

আফগানদের কাছ থেকে কী বার্তা পেল বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক    

২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশকে হারিয়েই সেমিফাইনালে উঠেছিল আফগানিস্তান। এবার এশিয়া কাপে একই গ্রুপে পড়েছে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান। ছবি: ক্রিকইনফো

শারজায় ৭ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের কাছে ৭৫ রানে হেরে রানার্সআপ হয়েছিল আফগানিস্তান। তবে পাকিস্তানের কাছে দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া আফগানদের ঘুরে দাঁড়াতে লেগেছে ৪৮ ঘণ্টা। সংযুক্ত আরব আমিরাত-পাকিস্তানের বিপক্ষে ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজটা যে আফগানদের জন্য ছিল কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ব্যাপার, সেটা গত রাতে প্রমাণ হয়েছে।

আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে গত রাতে আফগানিস্তান-হংকং ম্যাচ দিয়ে শুরু হয়েছে ২০২৫ এশিয়া কাপ। অলআউট না হলেও আফগানিস্তানের স্কোরের কেবল অর্ধেক রান করতে পেরেছে হংকং। ৯৪ রানের জয়ে আফগানরা যেন কঠিন এক বার্তাই দিয়ে রাখল ‘বি’ গ্রুপের অপর দুই দল বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কাকে। ম্যাচের পরিস্থিতি অনুযায়ী কীভাবে খেলতে হয়, সেটা গত রাতে করে দেখিয়েছে রশিদ খানের নেতৃত্বাধীন আফগানিস্তান।

১৭তম এশিয়া কাপের প্রথম ম্যাচে আফগানরা বিশাল ব্যবধানে জয় পেলেও ফিল্ডিংটা আশানুরূপ হয়নি। আফগানিস্তান-হংকং ম্যাচ শেষে ক্রিকবাজ এক ডেটা প্রকাশ করেছে। সেখানে দেখা গেল ২০২০ সালের পর আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে কোনো ম্যাচে সর্বোচ্চ ক্যাচ মিসের তালিকায় যৌথভাবে সর্বোচ্চ এই ম্যাচ। সেন্ট লুসিয়ার গ্রস আইলেটে ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের অস্ট্রেলিয়া-স্কটল্যান্ড, এ বছর ওয়েস্ট ইন্ডিজ-অস্ট্রেলিয়া টি-টোয়েন্টি এবং গত রাতের আফগানিস্তান-হংকং ম্যাচ—তিন ম্যাচেই আটটি করে ক্যাচ মিস হয়েছে।

আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে মুড়ি-মুড়কির মতো ক্যাচ মিসের মধ্যে এটা প্রমাণ হয়েছে যে গত রাতে সেদিকউল্লাহ আতাল কৈ মাছের প্রাণ নিয়ে খেলতে নেমেছিলেন। ব্যক্তিগত ৪, ৪৫, ৫১—এই তিনবার জীবন পেয়েছেন আফগান এই বাঁহাতি ব্যাটার। যার মধ্যে ফিফটি পেরোনোর পর আতাল যেভাবে বেঁচে ফিরেছেন, সেটা রীতিমতো অবাক করার মতো। ১৬তম ওভারের শেষ বলে হংকং অধিনায়ক ইয়াসিম মুর্তজাকে রিভার্স সুইপ করেন আতাল। ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে সহজতম ক্যাচ কয়েকবারের চেষ্টাও তালুবন্দী করতে পারেননি হংকংয়ের এহসান খান। ওপেনিংয়ে নামা আতাল ৫২ বলে ৭৩ রান করে অপরাজিত থাকেন। আফগান এই বাঁহাতি ব্যাটার মেরেছেন ৬ চার ও ৩ ছক্কা।

টস জিতে প্রথমে ব্যাটিং পাওয়া আফগানিস্তানের রানরেট দীর্ঘসময় ছিল ৮-এর নিচে। ১৬ ওভার শেষে তাদের স্কোর ৪ উইকেটে ১১৯ রান। শেষ চার ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে ৬৯ রান যোগ করে আফগানরা স্কোরটা নিয়ে যায় ৬ উইকেটে ১৮৮ রানে। তাতে দারুণ অবদান রয়েছে আজমতউল্লাহ ওমরজাইয়ের ঝোড়ো ফিফটির। ২০ বলে ফিফটি করে আফগান ব্যাটারদের মধ্যে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে দ্রুততম ফিফটির রেকর্ড গড়েছেন ওমরজাই। ২১ বলে ২ চার ও ৫ ছক্কায় ৫৩ রান করেন এই মিডল অর্ডার ব্যাটার।

হংকংকে ৯৪ রানে হারানোর পর বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কাকে একরকম হুংকার দিয়ে রাখলেন রশিদ খান। একই সঙ্গে আফগান অধিনায়ক প্রশংসা করেছেন ওমরজাইয়ের ইনিংসেরও। হংকং ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে আফগান অধিনায়ক বলেন, ‘পরের ম্যাচগুলো অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এসব ম্যাচে ভালো করতে হবে। সব মিলিয়ে গত রাতে দারুণ পারফরম্যান্স ছিল আমাদের। মিডল অর্ডারে এমন বিস্ফোরক কিছুই দেখতে চেয়েছি। বিশেষ করে আজমতউল্লাহর ইনিংস ছিল অসাধারণ।’ ৫৩ রানের ঝোড়ো ইনিংসের পাশাপাশি বোলিংয়ে ১ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন ওমরজাই। ২ ওভারে খরচ করেন ৪ রান। হংকং অধিনায়ক ইয়াসিম মুর্তাজার মতে ওমরজাইয়ের বিধ্বংসী ফিফটিতেই ম্যাচ থেকে ছিটকে গেছে হংকং।

ফিল্ডিংটা আফগানিস্তানের জন্য ছিল অম্লমধুর। হংকংয়ের ইনিংসের চতুর্থ ওভারের শেষ বলে ইবরাহিম জাদরান ও আতালের ভুল বোঝাবুঝিতে সহজ ক্যাচ হাতছাড়া হয়েছে। এদিকে রশিদ খান ডিরেক্ট থ্রোতে রানআউট করেছেন হংকংয়ের নিজাকাত খানকে। হংকং নির্ধারিত ২০ ওভারে ৯ উইকেটে করেছে ৯৪ রান। দুটি করে উইকেট নিয়েছেন ফজলহক ফারুকি ও গুলবাদিন নাইব। ওমরজাই, রশিদ, নুর আহমাদ পেয়েছেন একটি করে উইকেট। করিম জানাতের ১০.৫ ইকোনমিটাই আফগানদের মধ্যে এ ম্যাচে সবচেয়ে খরুচে বোলিং। আফগানিস্তানের অন্য কোনো বোলার ওভারপ্রতি ৭ রানও দেয়নি।

৯৪ রানের জয়ে আফগানিস্তানের নেট রানরেট ‍+৪.৭০। ‘বি’ গ্রুপ থেকে সুপার ফোরে ওঠার লড়াইয়ে নেট রানরেট অনেক বড় প্রভাব রাখতে পারে। ধরা যাক হংকং তিন ম্যাচ হারল এবং দুটি করে ম্যাচ জিতল বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তান। তখন সমান চার পয়েন্ট হলেও নেট রানরেটের বিচারে নির্ধারিত হবে সুপার ফোরের দুই দল। গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশ তিনটি ম্যাচই খেলবে আবুধাবিতে। আগামীকাল হংকংয়ের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করবেন লিটন দাস-তানজিদ হাসান তামিমরা। ১৩ ও ১৬ সেপ্টেম্বর শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তানের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ।

সম্পর্কিত

ভারতকে হারিয়ে অঘটন ঘটানোর হুমকি আমিরাতের

প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকার লিগে তাইজুল

সহজ জয়ে এশিয়া কাপ শুরু আফগানিস্তানের

হংকংকে বড় লক্ষ্যই দিল আফগানিস্তান

আচমকা অবসরের ঘোষণা দিলেন পাকিস্তানি ক্রিকেটার

ভারত ফেবারিট এমন কিছু কখনোই শোনেননি ভারতীয় অধিনায়ক

এশিয়া কাপে নতুন ইতিহাস গড়তে চান লিটন

‘পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা সিরিজ জয়ই এশিয়া কাপে বাংলাদেশের বড় অনুপ্রেরণা’

এশিয়া কাপের ম্যাচ কবে, কোথায় জেনে নিন সূচি

এশিয়া কাপ শুরুর আগমুহূর্তে ভারতকে কড়া হুঁশিয়ারি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা