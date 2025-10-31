এবার মাঠেই নামতে পারল না বাংলাদেশ-আফগানিস্তান

চট্টগ্রাম থেকে বগুড়া—৪৫০ কিলোমিটারের ব্যবধানে খেলছে বাংলাদেশের দুটি দল। বিকেলে লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ নামবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ধবলধোলাই এড়াতে। আর বগুড়ায় আজ সকালে আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজে এগিয়ে থাকার লড়াইয়ে নামার কথা ছিল বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের। কিন্তু ম্যাচটি মাঠেই গড়াতে পারল না।
বাংলাদেশ সময় আজ সকাল ৯টায় শুরু হওয়ার কথা ছিল বাংলাদেশ-আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের দ্বিতীয় ওয়ানডে। কিন্তু ঘন কুয়াশার কারণে তা সম্ভব হয়নি। ম্যাচ শুরু হওয়া তো দূরে থাক। টসই হয়নি। চার ঘণ্টা অপেক্ষার পর বেলা ১টার দিকে জানা যায়, ভেজা আউটফিল্ডের কারণে ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। পাঁচ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে বাংলাদেশ এগিয়ে ১-০ ব্যবধানে।
বগুড়ার শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার শুরু হয়েছে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের পাঁচ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। যুবাদের ম্যাচ হলেও এটা নিয়ে ভক্ত-সমর্থকদের আগ্রহ কোনো অংশে কম ছিল না। স্টেডিয়ামের গ্যালারি ছিল কানায় কানায় পরিপূর্ণ। সেই ম্যাচে ডাকওয়ার্থ লুইস এন্ড স্টার্ন (ডিএলএস) মেথডে আফগানদের ৫ রানে হারিয়েছে বাংলাদেশ। টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে আফগানিস্তান নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৯ উইকেটে করেছে ২৬৫ রান। জবাবে বাংলাদেশ ৪৬ ওভারে ৪ উইকেটে করে ২৩১ রান। শেষ চার ওভারে যখন ৩৫ রানের সমীকরণের সামনে আজিজুল হাকিম তামিমের দল, তখন আলোকস্বল্পতা দেখা দেয়। ডিএলএস মেথডে বাংলাদেশকে জয়ী ঘোষণা করা হয়।
ডিএলএস মেথডে বাংলাদেশের ৫ রানের জয়ে ম্যাচসেরার পুরস্কার পেয়েছেন ইকবাল হোসেন ইমন। ১০ ওভারে ৫৭ রানে পেয়েছেন ৫ উইকেট। এক ওভার মেডেন দিয়েছেন। বাংলাদেশের জয়ে কালাম সিদ্দিকির অবদানও অপরিসীম। ১১৯ বলে ১১ চারে করেন ১০১ রান। সিরিজের শেষ তিন ওয়ানডে হবে রাজশাহীতে। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম ওয়ানডে হবে ৩, ৬ ও ৯ নভেম্বর।