মাঠের লড়াইয়ে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে পেরে উঠছে না ইংল্যান্ড। দুই টেস্টেই ৮ উইকেটে হেরেছে ইংলিশরা। বাজে পারফরম্যান্সের কারণে বেন স্টোকসের নেতৃত্বাধীন ইংল্যান্ড দলকে নিয়ে চলছে সমালোচনা। মাঠে দুই দলের লড়াই একপেশে হলেও অন্যান্য ঘটনা নিয়ে আলোচনা চলছেই।
ব্রিসবেন থেকে অ্যাডিলেড যাওয়ার পথে ইংল্যান্ড ক্রিকেট দলের সঙ্গে লেগে যায় অস্ট্রেলিয়ার সাংবাদিকদের। ব্রিসবেন বিমানবন্দরে ইংল্যান্ড দলের নিরাপত্তা দলের এক কর্মকর্তা ক্রিকেটার ও ক্যামেরাম্যানের মাঝে দাঁড়িয়ে তাঁদের (সাংবাদিক) কাজে বিঘ্ন ঘটিয়েছেন বলে অভিযোগ অস্ট্রেলিয়ার টিভি নেটওয়ার্ক ‘সেভেনের’। সেই ঘটনার রেশ দেখা গেছে অ্যাডিলেডেও। গতকাল বিকেলে অ্যাডিলেড বিমানবন্দরে ইংল্যান্ডের ক্রিকেটারদের ভিডিও সেভেন নেটওয়ার্কের সাংবাদিকেরা নিতে চাইলে বাধা হয়ে দাঁড়ান ইংল্যান্ডের এক স্টাফ। ব্রিসবেন, অ্যাডিলেড দুই জায়গাতেই সাংবাদিকদের সঙ্গে ইংল্যান্ডের নিরাপত্তা কর্মকর্তার বাকবিতণ্ডার ইস্যু স্বচক্ষে না দেখলেও মোটেও পছন্দ হয়নি ম্যাককালামের। ইংল্যান্ড দলের কোচ আজ বলেন, ‘বিমানবন্দরের ঘটনাটা আমি দেখিনি। তবে এটা ভালো কিছু না। আশা করি এটা ভালোভাবে সামলানো হয়েছে ও সবাই অতীত ভুলে সামনের দিকে তাকাচ্ছে।’
অ্যাশেজে বিমানবন্দরে চলাফেলার সময় ক্রিকেটারদের কোনো সাক্ষাৎকার না নেওয়ার নির্দেশনা সাংবাদিকদের দিয়েছিল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। কিন্তু নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে ছবি তোলা বা ভিডিওর কাজ করতে পারবেন সংবাদমাধ্যম কর্মীরা। নির্দেশনা ভেঙে কাজ করছিলেন বলে অ্যাডিলেডে এক সাংবাদিকের কাজে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক স্টোকস। শুধু এ ঘটনাই নয়। অস্ট্রেলিয়ায় আসার পর থেকেই ইংল্যান্ড দলকে ২৪ ঘণ্টা সিসিটিভি ক্যামেরার মতো পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।
অস্ট্রেলিয়া সফরে এলে এমন নিরাপত্তাবেষ্টনীর মধ্যে যে থাকতে হবে, সেটা জানেন ম্যাককালামও। আজ ইংল্যান্ডের প্রধান কোচ বলেন, ‘আমরা জানি অস্ট্রেলিয়ায় এসে কড়া নজর থাকে। নিরাপত্তা কার্যক্রম জোরদার করা হয়। আমার মতে সবাই এই সফরে দারুণভাবে সবকিছু সামলে উঠেছি। আমার মতে ছেলেরা দারুণ ছির। গত সপ্তাহে স্থানীয়দের সঙ্গে একটু কথাবার্তা হয়েছে। দুই পক্ষের মধ্যে দারুণ খুনসুটি ছিল। সবাই একে অপরকে সম্মান করেছেন ও ভালোভাবে নিয়েছেন।’
পাঁচ ম্যাচের অ্যাশেজে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে অস্ট্রেলিয়া। অ্যাশেজ জিততে হলে ইংল্যান্ডের এখন হ্যাটট্রিক জয়ের কোনো বিকল্প নেই। অ্যাডিলেডে বুধবার শুরু হবে সিরিজের তৃতীয় টেস্ট।২৬ ডিসেম্বর মেলবোর্নে শুরু হবে চতুর্থ টেস্ট। নতুন বছরের ৩ জানুয়ারি মাঠে গড়াবে অ্যাশেজের পঞ্চম তথা শেষ টেস্ট।