প্রথম ম্যাচ হারের পর সিরিজ জয়ের হুংকার বাংলাদেশের

যে টি-টোয়েন্টি সংস্করণ বাংলাদেশের জন্য ছিল এক সময় ‘জুজু’, সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান বলবে ভিন্ন কিছু। শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, নেদারল্যান্ডস, আফগানিস্তান—টানা চার দলের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছে বাংলাদেশ। কিন্তু সেই আত্মবিশ্বাস নিয়ে খেলতে নেমে হোঁচট খেল বাংলাদেশ। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে গতকাল প্রথম টি-টোয়েন্টিতে স্বাগতিকেরা ১৬ রানে হেরেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে।
চট্টগ্রামে সর্বোচ্চ ১৯০ রান তাড়া করে জয়ের কীর্তি ইংল্যান্ড গড়েছে ২০১৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। এই ভেন্যুতেই ২০২৩ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৫৭ রান তাড়া করে জিতেছে বাংলাদেশ। গতকাল চট্টগ্রামে লক্ষ্যটা বাংলাদেশের জন্য ১৬৬ রানের হলেও একেবারে অসম্ভব তো নয়। কিন্তু ব্যাটারদের ব্যর্থতায় উইন্ডিজের বিপক্ষে ১৯.৪ ওভারে ১৪৯ রানে গুটিয়ে গেছে লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ।
ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে তানজিম সাকিব বলেন, ‘এই সিরিজেও ভালো করার আত্মবিশ্বাস ছিল। কারণ, আমরা নিয়মিত ভালো করে আসছিলাম টি-টোয়েন্টিতে। আজ (গতকাল) হেরে গেছি। দিনটা খারাপ ছিল। পরের ২ ম্যাচে আমরা ঘুরে দাঁড়াব করব ইনশাআল্লাহ। এখানে আর পেছনে ফেরার সুযোগ নেই। আর এক ম্যাচ হারলেই সিরিজ হারব।’
সবশেষ চার টি-টোয়েন্টি সিরিজের মধ্যে আফগানিস্তানকে ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করাই বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সাফল্য। সংযুক্ত আরব আমিরাতে এ মাসের শুরুতে জাকের আলী অনিকের নেতৃত্বে এই সিরিজ জিতেছিল বাংলাদেশ। এর আগে জুলাইয়ে শ্রীলঙ্কার মাঠে গিয়ে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছিল বাংলাদেশ। সবশেষ চার সিরিজের মধ্যে দুটি করে সিরিজ বাংলাদেশ ঘরের মাঠে ও বিদেশে জিতেছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে পিছিয়ে থাকলেও সিরিজ জিততে আশাবাদী তানজিম সাকিব। ২৩ বছর বয়সী বাংলাদেশি পেসার বলেন, ‘ঘরের মাঠে যেহেতু খেলা, অবশ্যই সিরিজ জয়ের চেষ্টা করব। বিদেশে যেহেতু জিতেছি, এখানেও সিরিজ জয়ের সুযোগ রয়েছে।’
২০২৪-এর ডিসেম্বরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ নিজেদের মাঠে ৩-০ ব্যবধানে টি-টোয়েন্টি সিরিজ হেরেছিল বাংলাদেশের কাছে। এক সময়ের ‘প্রিয়’ সংস্করণ টি-টোয়েন্টিতে নেপালের কাছেও কদিন আগে হেরেছে উইন্ডিজ। সেই ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার প্রথম ধাপ উইন্ডিজ কেবল পেরিয়েছে বলে মনে করেন রভমান পাওয়েল। ক্যারিবীয় এই মিডল অর্ডার ব্যাটার বলেন, ‘ঘুরে দাঁড়াতে আমরা সবাই আত্মবিশ্বাসী ছিলাম। বাংলাদেশ সিরিজে সুযোগ পেয়েছি। হোম কন্ডিশনে বাংলাদেশ অনেক ভালো দল। সামনের দুই ম্যাচে আরও উন্নতি করে সিরিজটা জেতার চেষ্টা করব।’
বাংলাদেশ যখন রান তাড়া করছিল, তখন শিশির অনেক সহায়তা করেছিল বলে জানিয়েছেন তানজিম হাসান সাকিব। পাওয়েলও উল্লেখ করেছেন শিশিরের কথা। তবে দুর্দান্ত বোলিংয়ের পেছনে তিনি তাঁর সতীর্থদের কৃতিত্ব দিয়েছেন। যেখানে উইন্ডিজের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে ১২ ওভারে ৭৭ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে ফেলে। তানজিম সাকিব-নাসুম আহমেদের সপ্তম উইকেটে ২৩ বলে ৪০ রানের জুটিটা বলতে গেলে বাংলাদেশের হারের ব্যবধান কমিয়েছে। পাওয়েল বলেন,
‘বল যে এতটা ভিজে যাবে, আমরা আসলে এটা জানতাম না। আমাদের জন্য সামনের দুই ম্যাচ শিক্ষা হয়ে থাকল। চেষ্টা করব সেটা কাজে লাগাতে।বাংলাদেশের প্রথম ব্যাটারদের দ্রুত ফেরাতে চেষ্টা করেছি। কারণ, তারা বেশিক্ষণ টিকে গেলে আমাদের চাপে ফেলত। কারণ শেষ দিকে বল অনেক বেশি ভিজে যাচ্ছিল। বোলারদের এখানে কৃতিত্ব দিতে হবে। প্রয়োজনের সময়ে তারা উইকেট এনে দিয়েছে।’
চট্টগ্রামে গতকাল প্রথম টি-টোয়েন্টিতে টস জিতে আগে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক শাই হোপ। রয়েসয়ে শুরু করতে থাকা ক্যারিবীয়দের স্কোর এক পর্যায়ে ছিল ১২.২ ওভারে ৩ উইকেটে ৮২ রান। যেখানে ১৩তম ওভারের প্রথম ও দ্বিতীয় বলে ব্র্যান্ডন কিং (৩৩) ও শারফেন রাদারফোর্ডকে (০) ফিরিয়েছেন তাসকিন আহমেদ। টানা দুই বলে উইকেট হারানোর কোনো রকম চাপ অনুভব করেনি উইন্ডিজ। চতুর্থ উইকেটে ৪৬ বলে ৮৩ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি গড়েন শাই হোপ ও রভম্যান পাওয়েল। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৩ উইকেটে ১৬৫ রান করেছে উইন্ডিজ। ইনিংস সর্বোচ্চ ৪৬ রান করেন হোপ। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪৪ রান করেন পাওয়েল। দুজনেই সমান ২৮ বল খেলেছেন। তিনিই পেয়েছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার।