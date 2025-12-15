বন্ডাই বিচে হামলার পর অ্যাশেজে নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড

সিডনির বন্ডাই বিচে এক ইহুদি ধর্মীয় অনুষ্ঠান হঠাৎ শোকে পরিণত হয়। বন্দুকধারীদের হামলায় রক্তে সয়লাব হয়ে যায় বন্ডাই বিচ। সিডনি থেকে ১৩৭২ কিলোমিটার দূরে অ্যাডিলেডেও ছড়িয়ে পড়েছে এই আতঙ্ক। অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড দুই দলই এখন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।
অ্যাডিলেড ওভালে পরশু সিরিজের তৃতীয় টেস্টে মুখোমুখি হবে অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড। বন্ডাই বিচে হামলায় নিহতদের স্মরণে শোক প্রকাশ করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) ও ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। এক যৌথ বিবৃতিতে সিএ, ইসিবি বলেছে,‘বন্ডি বিচে যে হৃদয়বিদারক ঘটেছে, তাতে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) ও ইংল্যান্ড এন্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের (ইসিবি) প্রত্যেকেই ভীষণ শঙ্কিত। নিহতদের পরিবার, বন্ধুবান্ধবদের প্রতি আমাদের প্রার্থনা রয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার মানুষেরা খুবই হতাশাজনক সময় কাটাচ্ছেন। হামলার শিকার যাঁরা হয়েছেন, তাঁদের প্রতি আমাদের সমবেদনা। আপনাদের পাশে আছি আমরা।’
অস্ট্রেলিয়ার সিডনির বন্ডাই বিচে বন্দুকধারীদের গুলিতে নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫ জনে। ৪০ জনেরও বেশি মানুষ এই ঘটনায় আহত হয়েছেন। আহতদের রক্তদান করার আহ্বান জানিয়েছেন প্যাট কামিন্স। ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে অজি অধিনায়ক লিখেছেন, ‘গত রাতে বন্ডি বিচে যে হৃদয়বিদারক ঘটেছে, তাতে বিধ্বস্ত। নিহত-আহতদের পরিবার ও বন্ডির মানুষদের প্রতি আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে সমবেদনা। যদি আপনারা পারেন, রক্তদান করুন।’
অ্যাডিলেড ওভালে আজ পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়েছে। অ্যাশেজের তৃতীয় টেস্টের ভেন্যুতে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার প্রিমিয়ার পিটার মালিনস্কাস। আজ মালিনস্কাস বলেন, ‘বুধবার দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ায় শুরু হচ্ছে একটি বড় ইভেন্ট। অ্যাডিলেড ওভালে গড়াচ্ছে অ্যাশেজ। অ্যাডিলেড ওভালে এমন একটা মেজর ইভেন্টে ঝুঁকি তো থাকলেই। সিডনিতে গতকাল যা ঘটেছে, অ্যাডিলেড ওভালে বাড়তি নিরাপত্তা থাকবে। পূর্বসতর্কতা হিসেবে এমন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। আমরা এই মুহূর্তে যথেষ্ট নিরাপদ অবস্থায় আছি।’
পাঁচ ম্যাচের অ্যাশেজে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে অস্ট্রেলিয়া। দুই টেস্টেই অজিরা ৮ উইকেটে হারিয়েছে ইংল্যান্ডকে। পার্থে অ্যাশেজের প্রথম টেস্ট শেষ হয়েছিল দুই দিনে। ব্রিসবেনের গ্যাবায় দ্বিতীয় টেস্ট চার দিনে শেষ হয়েছিল। অ্যাডিলেড টেস্টের পর হবে বক্সিং ডে টেস্ট। ২৬ ডিসেম্বর মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে (এমসিজি) মাঠে গড়াবে চতুর্থ টেস্ট। পঞ্চম টেস্ট নতুন বছরের ৩ জানুয়ারি সিডনিতে শুরু হবে।