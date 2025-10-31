হোম > খেলা > ক্রিকেট

বিপিএলে ম্যাচ ফিক্সিংয়ের প্রমাণ প্রকাশ্যে আনতে চান বিসিবির কর্মকর্তা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) যেভাবে চলছে, তাতে এই টুর্নামেন্টকে ‘বিতর্কিত প্রিমিয়ার লিগ’ বললেও ভুল হবে না। ফিক্সিং তো রয়েছেই। এমনকি পারিশ্রমিক ইস্যু নিয়েও বিতর্ক কম হচ্ছে না। এবার টুর্নামেন্টের ম্যাচ ফিক্সিংয়ের প্রমাণ প্রকাশ্যে আনার ঘোষণা দিয়েছেন বিসিবির এক কর্মকর্তা।

দুর্বার রাজশাহী ও চিটাগং কিংস দলে পারিশ্রমিক ইস্যুসহ নানা নেতিবাচক কারণে ২০২৫ বিপিএল খবরের শিরোনাম হয়েছে বারবার। চিটাগং কিংস ও বিসিবির দুর্নীতি দমন বিভাগের এক কর্মকর্তা গতকাল দিয়েছেন পাল্টাপাল্টি স্ট্যাটাস। চিটাগং কিংস এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, বিসিবি বিপিএলে আমন্ত্রণসভার আয়োজন করলেও অন্যায়ভাবে সেই তালিকা থেকে চিটাগং কিংসকে বাদ দেওয়া হয়েছে। আর বিসিবির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এসকিউ স্পোর্টস এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিক

হওয়ার আর্থিক মানদণ্ডই পূরণ করতে পারেনি। গতকাল এক সংবাদ সম্মেলনে বিসিবির সহসভাপতি মোহাম্মদ শাখাওয়াত হোসেন, আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান ইফতেখার রহমান মিঠু ও ক্রিকেট অপারেশন কমিটির চেয়ারম্যান নাজমুল আবেদীন ফাহিম সংবাদ সম্মেলনে উল্লেখ করেছেন ব্যাংক গ্যারান্টির কথা। চিটাগং কিংসের সংবাদ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের কিছু পরেই বিসিবির দুর্নীতি দমন বিভাগের কর্মকর্তা রায়ান আজাদ নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে লিখেছেন, ‘বিসিবির সভাপতি, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও এইচআর হেডের বিরুদ্ধে মামলা হবে। গত বিপিএলের সব ধরনের প্রমাণ গণমাধ্যমের সামনে আনতে প্রস্তুত। ফিক্সিংয়ের অভিযোগ ও প্রমাণ নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করতে তৈরি আমি।’

দেশি-বিদেশি সব ধরনের ক্রিকেটারদের পারিশ্রমিক ইস্যুতে সবশেষ বিপিএল বিতর্কিত করেছিল দুর্বার রাজশাহী ও চিটাগং কিংস। এমনকি মেন্টর হিসেবে আসা শহীদ আফ্রিদির পারিশ্রমিক ঠিকমতো না দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল চিটাগংয়ের বিপক্ষে। ২০২৫

বিপিএলের দলগুলোর নাম ঠিক করে দেবে বিসিবি

বিপিএলের দুর্নীতি খতিয়ে দেখতে ৩ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল। তদন্ত শেষে মঙ্গলবার ৯০০ পৃষ্ঠার তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছে সেই কমিটি। একাধিক সংবাদ মাধ্যম জানিয়েছে, বিপিএলের সবশেষ আসরের ৩৬টি ঘটনাকে সন্দেহজনক হিসেবে চিহ্নিত করে তদন্ত প্রক্রিয়া চালিয়েছে ওই কমিটি। তদন্ত প্রতিবেদনে ১২ জন ক্রিকেটারের পাশাপাশি আরও বেশ কয়েকজন ব্যক্তির নাম আছে। তাঁদের নাম প্রকাশ করেনি বিসিবি।

বিপিএলের দুর্নীতি নিয়ে ৯০০ পৃষ্ঠার তদন্ত প্রতিবেদন, বিসিবির মুখে তালা

২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) ৫ দল নিয়ে আয়োজনের কথা জানিয়েছিল বিসিবি। বিপিএলের দল পেতে ১১ প্রতিষ্ঠান আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। তাদের মধ্যে ঢাকা, কুমিল্লা, খুলনা, রংপুর, নোয়াখালী, বরিশাল ও সিলেটের জন্য একটি করে প্রতিষ্ঠান আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। রাজশাহী ও চট্টগ্রামের জন্য আগ্রহ দেখিয়েছিল দুটি করে প্রতিষ্ঠান। তাদের একটি ছিল এসকিউ স্পোর্টস এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড। কিন্তু ইন্টারভিউ সভায় আর্থিক মানদণ্ড পূরণ করতে পারেনি বলে তাদের বাদ দিয়েছে বিসিবি। সংখ্যাটা এখন ১১ থেকে নেমে এসেছে আটে।

