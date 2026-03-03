বিশ্বকাপে এবার থাকছেন না বাংলাদেশি আম্পায়ার

ভারতে যেতে অস্বীকৃতি জানানোয় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলা হচ্ছে না বাংলাদেশের। মাঠের খেলায় না থাকলেও গ্রুপ পর্ব এবং সুপার এইটে দায়িত্ব পালন করেছেন বাংলাদেশের দুই আম্পায়ার শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদ সৈকত ও গাজী সোহেল। তবে সেমিফাইনালে দেখা যাবে না কোনো বাংলাদেশি আম্পায়ারকে।
ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচ দিয়ে শেষ হয়েছে সুপার এইটের খেলা। আট দলের লড়াই শেষে এরই মধ্যে চারটি দল সেমিফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে। এই দলগুলো হলো দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড ও ভারত। শেষ চারের প্রথম ম্যাচে আগামীকাল কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে খেলতে নামবে নিউজিল্যান্ড। পরদিন, অর্থাৎ ৫ মার্চ দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ভারতের প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড।
দুটি সেমিফাইনালকে সামনে রেখে ১০ জন ম্যাচ অফিশিয়ালের নাম প্রকাশ করেছে আইসিসি। ৪ মার্চ প্রথম সেমিফাইনালে অনফিল্ড আম্পায়ার হিসেবে থাকবেন রিচার্ড ইলিংওর্থ ও অ্যালেক্স ওয়ার্ফ। তৃতীয় আম্পায়ারের দায়িত্ব পালন করবেন নিতিনি মেনন। চতুর্থ আম্পায়ার রড টাকার ও ম্যাচ রেফারি হিসেবে দেখা যাবে জাভাগাল শ্রীনাথকে।
৫ মার্চ মুম্বাইয়ে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে অনফিল্ড আম্পায়ার হিসেবে দেখা যাবে ক্রিস গ্যাফানি ও আলাউদ্দিন পালেকারকে। তৃতীয় আম্পায়ারের ভূমিকায় থাকবেন আদ্রিয়ান হোল্ডস্টক। চতুর্থ আম্পায়ারের দায়িত্ব পালন করবেন পল রাইফেল। ম্যাচ রেফারি হিসেবে থাকবেন অ্যান্ডি পাইক্রফট। সেমিফাইনাল শেষে ৮ মার্চ আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ফাইনাল ম্যাচ মাঠে গড়াবে। সেই ম্যাচের জন্য এখনো অফিশিয়ালদের তালিকা প্রকাশ করেনি আইসিসি।