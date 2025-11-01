রোহিতকে পেছনে ফেলে বাবর এখন টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ রানের মালিক

দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে অনায়াসে হারিয়েছে পাকিস্তান। দলের ৯ উইকেটের বড় জয়ের দিনে ব্যাট হাতে ঝড় তোলেন সাইম আইয়ুব। তাই তাড়াহুড়া করতে হয়নি বাবর আজমকে। ১৮ বলে খেলেছেন ১১ রানের ধীরস্থির ইনিংস। এমন এক ইনিংস খেলার ম্যাচটি স্মরণীয় হয়ে থাকল পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়কের জন্য।
১১ রান করার পথে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ রানের মালিক বনে গেছেন বাবর। এই রেকর্ড গড়ার পথে রোহিত শর্মাকে পেছনে ফেলেছেন তিনি। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে মাঠে নামার আগে ভারতীয় ব্যাটারের চেয়ে ৮ রান পিছিয়ে ছিলেন বাবর। ডনোভান ফেরেইরার করা ইনিংসের ১২তম ওভারে এক রান নিয়ে ছোট সংস্করণের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হওয়ার রেকর্ড গড়েন ডানহাতি ব্যাটার।
ভারতকে ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতিয়ে এই সংস্করণকে বিদায় বলেন রোহিত। তাই বাবরের সামনে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হওয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু লম্বা সময় ধরে টি-টোয়েন্টি দলের বাইরে থাকায় বাড়ছিল অপেক্ষা। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম ম্যাচ দিয়ে দীর্ঘ ১০ মাস পর প্রত্যাবর্তন হয় তাঁর। ফেরার ম্যাচে পুরোপুরি হতাশ করেন। ডাক মেরে সাজঘরে হাঁটেন তিনি। দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে ঠিকই রোহিতকে পেছনে ফেললেন বাবর।
১২৩ ইনিংস শেষে বাবরের সংগ্রহ ৪২৩৪ রান। দুইয়ে নেমে যাওয়া রোহিতের নামের পাশে আছে ৪২৩১ রান। ১৫১ ইনিংস ব্যাট করেছেন তিনি। তালিকার তিনে থাকা বিরাট কোহলি করেছেন ৪১৮৮ রান।
একনজরে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সেরা ৫ রান সংগ্রাহক:
নাম রান
বাবর আজম ৪২৩৪
রোহিত শর্মা ৪২৩১
বিরাট কোহলি ৪১৮৮
জস বাটলার ৩৮৬৯
পল স্টার্লিং ৩৭১০