ঝোড়ো সেঞ্চুরিতে ডি ভিলিয়ার্সের রেকর্ড ভাঙলেন সূর্যবংশী

সাইক্লোন, ঝড়, টর্নেডো—বৈভব সূর্যবংশীর ইনিংস বিশ্লেষণ করতে যেন এই শব্দগুলোও কম হয়ে যায়। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এখনো অভিষেক না হলেও ঘরোয়া ও বয়সভিত্তিক ক্রিকেটে বোলারদের বেধড়ক পেটাতে থাকেন সূর্যবংশী। বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে গড়ে চলেছেন একের পর এক রেকর্ড। এবার তিনি ভেঙে দিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার তারকা ক্রিকেটার এবি ডি ভিলিয়ার্সের রেকর্ড।
রাঁচিতে আজ বিজয় হাজারে ট্রফির ২০২৫-২৬ মৌসুমের প্রথম দিনই তাণ্ডব চালিয়েছেন বিহারের হয়ে খেলা সূর্যবংশী। অরুণাচল প্রদেশের বিপক্ষে ৮৪ বলে ১৬ চার ও ১৫ ছক্কায় করেছেন ১৯০ রান। এই বিস্ফোরক ইনিংস খেলার পথে তিনি পেছনে ফেলেছেন ডি ভিলিয়ার্সকে। ৫৪ বলে ১৫০ রান করে লিস্ট ‘এ’ ইতিহাসের দ্রুততম ১৫০ রানের রেকর্ড গড়লেন সূর্যবংশী। এই রেকর্ডটা ১০ বছর অক্ষত রাখতে পেরেছিলেন ডি ভিলিয়ার্স। ২০১৫ ওয়ানডে বিশ্বকাপে সিডনিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৬৪ বলে ১৫০ রান করেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার তারকা ব্যাটার। সেবার তিনি ৬৬ বলে ১৭ চার ও ৮ ছক্কায় ১৬২ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেছিলেন।
ডি ভিলিয়ার্সের রেকর্ড ভাঙলেও লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ডটা করতে পারেননি সূর্যবংশী। অরুণাচল প্রদেশের বিপক্ষে ৩৬ বলে তুলে নিয়েছেন সেঞ্চুরি। লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে দ্রুততম সেঞ্চুরির কীর্তি গড়েছেন জেক ফ্রেজার ম্যাগার্ক। ২০২৩ সালে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার হয়ে তাসমানিয়ার বিপক্ষে এই কীর্তি গড়েছিলেন। এখানে ডি ভিলিয়ার্সের আরেক রেকর্ড পেছনে পড়ে গেছে। ২০১৫ সালে জোহানেসবার্গে ওয়ানডেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৩১ বলে তিন অঙ্ক ছুঁয়েছিলেন তিনি। ৩৬ বলে সেঞ্চুরি লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ডে যৌথভাবে চতুর্থ সূর্যবংশী ও কোরি অ্যান্ডারসন। ২০১৪ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ওয়ানডেতে ৩৪ বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন নিউজিল্যান্ডের সাবেক ক্রিকেটার কোরি অ্যান্ডারসন। ২০২৪ সাল থেকে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে খেলছেন।
ভারতের ক্রিকেটারদের মধ্যে লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ডটা আনমোলপ্রীত সিংয়ের। ২০২৪ সালে পাঞ্জাবের হয়ে অরুণাচল প্রদেশের বিপক্ষে ৩৪ বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন আনমোলপ্রীত। সব মিলিয়ে লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে এটা তৃতীয় দ্রুততম সেঞ্চুরি। দ্রুততম ১৫০ রানের রেকর্ড ভাঙার পাশাপাশি আরেকটা রেকর্ডে প্রথম হয়েছেন সূর্যবংশী। ১৪ বছর ২৭২ দিন বয়সে সেঞ্চুরি করে লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে দ্রুততম তিন অঙ্ক ছোঁয়ার কীর্তি এখন ভারতের এই বাঁহাতি ব্যাটার। এ বছরই আইপিএলে রেকর্ড গড়া একটা সেঞ্চুরি করেছেন সূর্যবংশী। ১৮তম আইপিএলে তিনি রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে সাত ম্যাচ খেলেন।
সূর্যবংশীর তাণ্ডবে অরুণাচল প্রদেশের বিপক্ষে রানের পাহাড় গড়ছে বিহার। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৩০ ওভারে ২ উইকেটে ২৮২ রান করেছে বিহার। লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে মাত্র সপ্তম ম্যাচেই ১৯০ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেছেন তিনি। লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে সব মিলিয়ে দ্রুততম ১৫০-এর রেকর্ডে তিনে জস বাটলার। ২০২২ সালে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ৬৫ বলে ১৫০ রান করেছিলেন বাটলার। সেবার তিনি ৭০ বলে ৭ চার ও ১৪ ছক্কায় ১৬২ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেছিলেন। তিন বছর আগে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৪ উইকেটে ৪৯৮ রান করেছিল ইংল্যান্ড। ওয়ানডে ইতিহাসে এটা এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ দলীয় ইনিংস।