২০২৭ সাল পর্যন্ত শান্তই টেস্ট অধিনায়ক

তিন সংস্করণেই একক অধিনায়কের মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। তাই ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতে বিসিবির আলাদা আলাদা অধিনায়ক ঘোষণার পর টেস্ট নেতৃত্ব ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন নাজমুল হোসেন শান্ত। কিন্তু টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে শেষ পর্যন্ত তাঁর ওপরই আস্থা রেখেছে বিসিবি। তাই ২০২৭ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ ২০২৫–২০২৭ আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রের শেষ পর্যন্ত শান্ত থাকছেন সাদা পোশাকের নেতৃত্বে।
গতকাল বিসিবির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, নাজমুল হোসেন শান্ত চলতি ২০২৫–২০২৭ আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রের শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ টেস্ট দলের অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাবেন।
এই বিসিবির এই সিদ্ধান্তের আগেই নতুন টেস্ট অধিনায়ক কে হচ্ছেন, এ নিয়ে চলছিল অনেক আলোচনা। শান্তর বিকল্প হিসেবে ওয়ানডে অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ কিংবা টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক লিটন দাসের নামটিও শোনা গিয়েছিল। বিসিবি সভাপতি আজকের পত্রিকাকে জানিয়েছিলেনও, আলোচনায় থাকা কয়েকজনের সঙ্গে তাঁরা কথা বলেই নতুন অধিনায়কের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন। শেষ পর্যন্ত শান্তকেই আরও দেড় বছরের জন্য রেখে দেওয়ার বোর্ডের। এই সিদ্ধান্তের পক্ষে বোর্ড সভাপতি আমিনুল ইসলামের যুক্তি, ‘শান্ত টেস্ট ক্রিকেটে স্থিরতা, দায়িত্ববোধ ও গভীর উপলব্ধি দেখিয়েছে। তাঁর নেতৃত্বে দলটির মধ্যে উন্নতি ও আত্মবিশ্বাস এসেছে। বোর্ড মনে করে, নেতৃত্বে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এই নতুন টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রে আমাদের জন্য ইতিবাচক হবে।’
২০২৩ সালে টেস্ট অধিনায়ক হওয়ার পর শান্ত এখন পর্যন্ত বাংলাদেশকে ১৪টি টেস্টে নেতৃত্ব দিয়েছেন। নেতৃত্বের উল্লেখযোগ্য অর্জন হলো—পাকিস্তানের মাটিতে দুই টেস্টের সিরিজে পাকিস্তানকে ধবলধোলাই করা। বোর্ড তাঁর ওপর আস্থা রাখায় শান্তর প্রতিক্রিয়া, ‘বাংলাদেশ টেস্ট দলের অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব চালিয়ে যেতে পেরে আমি সত্যিই গর্বিত ও কৃতজ্ঞ। আমার প্রতি বোর্ড যে আস্থা ও বিশ্বাস দেখিয়েছে, তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ।’
অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ পালনের প্রতিশ্রুতিও দিচ্ছেন টেস্ট অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত, ‘টেস্ট ক্রিকেটে দেশের নেতৃত্ব দেওয়া আমার জীবনের সবচেয়ে বড় গর্ব। আমার ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, তা যথাসাধ্য নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করার চেষ্টা করব। এমন একটি দলকে নেতৃত্ব দেওয়া সত্যিই আনন্দের, যেখানে প্রচুর প্রতিভা ও সম্ভাবনা রয়েছে। সামনে আমাদের জন্য এক উত্তেজনাপূর্ণ ও ইতিবাচক মৌসুম অপেক্ষা করছে।’
নভেম্বরেই আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে দুই টেস্টের সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ।