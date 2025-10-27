ম্যাচ চলার সময় বরিশাল দলের ফিজিওর মৃত্যু

ওয়ানডে সিরিজ শেষে আজ চট্টগ্রামে শুরু হবে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। তবে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি শুরু হবে শোকের আবহে। ক্রিকেটাররা কালো আর্মব্যান্ড পরে খেলতে নামবেন। এক মিনিট নীরবতাও পালন করা হবে।
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ টি-টোয়েন্টি সিরিজ শোকের আবহে শুরুর কারণ মূলত এক ফিজিওথেরাপিস্টের মৃত্যু। খুলনার এক হাসপাতালে আজ ৪৭ বছর বয়সে মারা গেছেন বরিশাল দলের ফিজিওথেরাপিস্ট হাসান আহমেদ। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি চলে গেছেন না ফেরার দেশে। এক বিজ্ঞপ্তিতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) সেটা নিশ্চিত করেছে।যখন হাসান মারা গেছেন, তখন খুলনা বিভাগীয় স্টেডিয়ামে জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) বরিশাল-খুলনা ম্যাচ চলছে। তাঁকে আজ স্মরণ করবে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচের সময়ও। লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ দল খেলবে কালো আর্মব্যান্ড পরে। এক মিনিট নীরবতাও পালন করা হবে বরিশালের দলের এই ফিজিওর মৃত্যুতে।
এনসিএলে আজ চলছে তৃতীয় দিনের খেলা। আগামীকাল শেষ হবে চার দিনের ক্রিকেটের এই প্রথম রাউন্ড। শেষ দিনে তাঁকে স্মরণ করা হবে। বিসিবি হাসানের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছে। তিনি এনসিএলে বরিশাল বিভাগীয় ক্রিকেট দলের ফিজিও হিসেবে ১০ বছরেরও বেশি সময় কাজ করেছিলেন। ট্রমায় আক্রান্তদের জন্য বাংলাদেশে চালু করা পুনর্বাসনক্রেন্দ্রে (বিআরসিটি) প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন।