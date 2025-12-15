ভারতকে গুঁড়িয়ে আইসিসির সেরা হারমার

মাসসেরার দৌঁড়ে এগিয়েই ছিলেন সায়মন হারমার। শেষ পর্যন্ত হতাশ হতে হয়নি এই অফস্পিনারকে। আইসিসির নভেম্বরের প্লেয়ার অব দ্য মান্থ নির্বাচিত হয়েছেন ৩৬ বছর বয়সী বোলার। প্রথমবারের মতো এই স্বীকৃতি পেলেন পেলেন তিনি।
মাসসেরার পুরস্কার জেতার পথে বাংলাদেশের স্পিনার তাইজুল ইসলাম এবং পাকিস্তানের অলরাউন্ডার মোহাম্মদ নাওয়াজকে পেছনে ফেলেছেন হারমার। ২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ভারতকে ধবলধোলাই করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। স্বাগতিকেদের হারাতে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন হারমার। ২ টেস্টে তাঁর শিকার ১৭ উইকেট।
কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে সিরিজের প্রথম টেস্টে লো স্কোরিং ম্যাচে ভারতকে ৩০ রানে হারায় দক্ষিণ আফ্রিকা। সে ম্যাচের ২ ইনিংসেই চারটি করে উইকেট নেন হারমার। গুয়াহাটি টেস্টে বল হাতে আরও দুর্দান্ত ছিলেন তিনি। এ যাত্রায় ২ ইনিংসে নেন ৯ উইকেট। ম্যাচটি সফরকারীরা জিতে নেয় ৪০৮ রানে। সব মিলিয়ে ১৭ উইকেট নিয়ে সিরিজ শেষ করেন হারমার। সিরিজের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার উঠেছে তাঁর হাতে।
মাসসেরার পুরস্কার জিতে স্বাভাবিকভাবেই বেশ খুশি হারমার। ক্যারিয়ারে এটা বড় প্রাপ্তি বলে মনে করছেন তিনি, ‘প্লেয়ার অভ দ্য মান্থ হতে পারা আমার জন্য অনেক বড় সম্মানের। আমার স্বপ্ন দেশের প্রতিনিধিত্ব করা। এরপর সঙ্গে যদি এমন স্বীকৃতি পাই তাহলে সেটা আমার জন্য অনেক বড় প্রাপ্তি।’
মাসসেরা পুরস্কার পরিবারকে উৎসর্গ করেছেন তিনি, ‘এই পুরস্কার সতীর্থ, কোচ, সাপোর্ট স্টাফের সদস্যদের সঙ্গে ভাগাভাগি করতে চাই। এটা আমি আমার পরিবারকে উৎসর্গ করছি। পরিবারের সদস্যরা আমাকে সব সময় সমর্থন জুগিয়ে গেছে। আমার স্বপ্ন পূরণের জন্য তারা আমাকে বাড়ি থেকে দূরে থাকতে দেয়।’