পরিচালক নাজমুলের কাছে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে জবাব চেয়েছে বিসিবি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

এম নাজমুল ইসলামকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে বিসিবি। ছবি: বিসিবি

তামিম ইকবালকে ‘পরীক্ষিত ভারতীয় দালাল’, ক্রিকেটারদের কাছে টাকা ফেরত চাওয়া—গত কয়েক দিনে নানা রকম বিতর্কিত মন্তব্য করা এম নাজমুল ইসলামের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। নাজমুলকে ‘কারণ দর্শানো’র নোটিশ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে বিসিবি।

নাজমুলের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বিসিবি আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে। বিবৃতিতে দেশের ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থা বলছে, ‘বিসিবি আবারও আমাদের এক সদস্যের করা বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য দুঃখপ্রকাশ করছে। বিসিবির প্রতিষ্ঠিত নিয়ম ও পেশাদারি নীতিমালার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ব্যাপারটি দেখবে বিসিবি। তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে বিসিবি। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তাঁকে লিখিত জবাব দিতে পাবে। প্রক্রিয়ার ফল কী আসে, সেটার ভিত্তিতে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হবে।’

