বিপিএলে খেলতে তিন পাকিস্তানি ক্রিকেটারের সঙ্গে এসেছেন লামিচানে, খেলবেন কোন দলে

২০২৬ বিপিএল সামনে রেখে বাংলাদেশে আসতে শুরু করেছেন বিদেশি ক্রিকেটাররা। এখনো কয়েকটি ফ্র্যাঞ্চাইজি বিদেশি ক্রিকেটারদের দলে ভেড়াচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের একগাদা বিদেশি ক্রিকেটার বাংলাদেশে এসে পৌঁছেছেন। যাঁদের মধ্যে নেপালি তারকা লেগস্পিনার সন্দীপ লামিচানে।
নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে রাজশাহী পাকিস্তানের সাহিবজাদা ফারহান ও নেপালের লামিচানের দেশে আসার খবর নিশ্চিত করেছে। ‘স্বাগত বাংলাদেশ’ লিখে লামিচানকে নিয়ে ফটোকার্ড পোস্ট করেছে রাজশাহী। নেপালি তারকা লেগস্পিনারকে নিয়ে বিপিএলের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি লিখেছে, ‘বাংলাদেশে স্বাগত হিমালয়ের জাদু সন্দীপ লামিচানে। মঞ্চটা প্রস্তুত আপনার জন্য।’ সাহিবজাদা ফারহানকে নিয়েও ‘স্বাগত বাংলাদেশ’ লেখা ফটোকার্ড পোস্ট করেছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স লিখেছে, ‘বিপিএলে খেলতে পাকিস্তানি তারকা সাহিবজাদা ফারহানকে বাংলাদেশে স্বাগত। রোমাঞ্চকর ও স্মরণীয় এক টুর্নামেন্ট দেখার অপেক্ষায় আমরা।’
ফারহানের পাশাপাশি রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের অপর দুই পাকিস্তানি ক্রিকেটার হলেন মোহাম্মদ নাওয়াজ ও হুসেইন তালাত। তাঁদের নিয়ে আজ সকালে দুটি ফটোকার্ড নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে পোস্ট করেছ রাজশাহী। নাওয়াজকে নিয়ে রাজশাহী লিখেছে, ‘যোদ্ধা এসে গেছেন। মোহাম্মদ নাওয়াজ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। উইকেট নাকি বিশাল ছক্কা, এই মৌসুমে তাঁর কাছ থেকে আপনি কী আশা করেন? আমাদের জানান।’ তালাতকে নিয়ে রাজশাহী লিখেছে, ‘আগুন মাত্র এসে পৌঁছালেন। রাজশাহী ওয়ারিয়র্সে যোগ দেওয়া হুসেইন তালাতকে জানাই উষ্ণ অভ্যর্থনা।’ রাজশাহীর হয়ে খেলতে বাংলাদেশে এসে পৌঁছেছেন শ্রীলঙ্কার বাঁহাতি পেসার বিনুরা ফার্নান্দো।
সীমিত ওভারের ক্রিকেটে দারুণ ছন্দে আছেন নাওয়াজ। নভেম্বরে ঘরের মাঠে পাকিস্তান ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে জিম্বাবুয়ে-শ্রীলঙ্কাকে আমন্ত্রণ জানায়। শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে ২৯ নভেম্বর চ্যাম্পিয়ন হয় পাকিস্তান। নাওয়াজ ফাইনালসেরা, সিরিজসেরা দুটি পুরস্কারই পেয়েছেন। ৫.৬৬ ইকোনমিতে ত্রিদেশীয় সিরিজে সর্বোচ্চ ১০ উইকেট নেন পাকিস্তানের এই বাঁহাতি স্পিনার। তার আগে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডেতে ফিফটিও করেছেন তিনি। অলরাউন্ড নৈপুণ্যে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারেন আরেক পাকিস্তানি হুসেইন তালাতও। এদিকে ওপেনিংয়ে ফারহান পাওয়ার প্লের সুবিধা কাজে লাগিয়ে দলকে উড়ন্ত সূচনা এনে দিতে পারেন। স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে এরই মধ্যে ছয় সেঞ্চুরি করেছেন তিনি।
এবারের বিপিএলে সর্বোচ্চ ১ কোটি ১০ লাখ টাকায় নাঈম শেখকে কিনেছে চট্টগ্রাম রয়্যালস। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৯২ লাখ টাকা দাম উঠেছে হৃদয়ের। তাঁকে কিনেছে রংপুর রাইডার্স। একই দল লিটনকে কিনেছে ৭০ লাখ টাকায়। তাসকিনকে সরাসরি চুক্তিতে নিয়েছে ঢাকা ক্যাপিটালস। এই বিপিএলেই প্রথমবারের মতো অংশ নিচ্ছে নোয়াখালী এক্সপ্রেস। তবে সর্বোচ্চ চারবারের চ্যাম্পিয়ন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স এবার নেই। নেই ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ফরচুন বরিশালও। সাকিব আল হাসান, তামিম ইকবালকেও দেখা যাবে না ২০২৬ বিপিএলে। ২৬ ডিসেম্বর থেকে ২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত হবে ১২তম বিপিএল।