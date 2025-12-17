আইপিএলে রেকর্ড দামে বিক্রি হওয়ার পরদিনই মোস্তাফিজের দুর্দান্ত বোলিং

রেকর্ড গড়ে গতকাল ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) নিলাম থেকে দল পেয়েছেন মোস্তাফিজুর রহমান। ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে এই পেসারকে দলে টেনেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। যেটা বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের মধ্যে সর্বোচ্চ।
২০২৬ আইপিএল নিলামে আকাশচুম্বী দামে বিক্রি হওয়ার পর দিনই বল হাতে আগুন ঝরালেন মোস্তাফিজ। ইন্টারন্যাশনাল লিগ টি-টোয়েন্টিতে (আইএল টি-টোয়েন্টি) দুবাই ক্যাপিটালসের হয়ে এমআই এমিরেটসের বিপক্ষে আজ দুর্দান্ত বোলিংয়ে তুলে নিয়েছেন ৩ উইকেট। আইপিএল নিলামে বিশাল অঙ্কে বিক্রি হওয়াটাই যেন তাতিয়ে দিল কাটার মাস্টারকে।
৩ উইকেট নেওয়ার পথে ৪ ওভার বল করে ৩৪ রান দেন মোস্তাফিজ। প্রথম ২ ওভারে দিয়েছিলেন ১৭ রান। কোনো উইকেটের দেখা পাননি। ১৮তম ওভারে নিজের তৃতীয় ওভারটি করতে আসেন এই পেসার। সে ওভারে মাত্র ১ রান দিয়ে তুলে নেন রশিদ খান, টম ব্যান্টন ও আল্লাহ গজনফারের উইকেট। ২০তম ওভারে আবার বোলিংয়ে আসেন মোস্তাফিজ। এই ওভারে ২ ছক্কায় দেন ১৬ রান।
শেষ ওভারে মোস্তাফিজ খরুচে হওয়ার পেছনে দায়ী ফিল্ডাররা। তারকা পেসারের এই ওভারে দুটি ক্যাচ উঠলেও তালুবন্দী করতে পারেননি ফিল্ডাররা। নতুন জীবন পেয়ে রান বাড়িয়ে নিয়েছেন এমিরেটসের ব্যাটাররা। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৩৭ রান তোলেছে তারা।