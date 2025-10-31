এই ‘এশিয়া কাপে’ও কঠিন গ্রুপে বাংলাদেশ, এক গ্রুপে ভারত-পাকিস্তান

নতুন এই এশিয়া কাপের নাম ‘এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্স’। এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল (এসিসি) আজ নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে টুর্নামেন্টের সূচি ঘোষণা করা হয়েছে। গ্রুপিংটা করা হয়েছে হুবহু গত মাসে আমিরাতে অনুষ্ঠিত জাতীয় দলের এশিয়া কাপের মতো করে। কাতারে হতে যাওয়া ‘এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্স’ টুর্নামেন্টে অংশ নেবে আট দল। যাদের মধ্যে বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান খেলবে ‘এ’ দল নিয়ে। হংকং, ওমান, সংযুক্ত আরব আমিরাত—এই তিন দলের মূল দল খেলবে টুর্নামেন্টে। ‘এ’ গ্রুপে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান ও হংকং। এই এশিয়া কাপেও এক গ্রুপে পড়েছে ভারত-পাকিস্তান। ‘বি’ গ্রুপে তাদের প্রতিপক্ষ আরব আমিরাত ও ওমান।
১৪ নভেম্বর পাকিস্তান-ওমান ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্স টুর্নামেন্ট। বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে ১২টায় শুরু হবে এই ম্যাচ। টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ হংকংয়ের বিপক্ষে। ১৫ নভেম্বর বাংলাদেশ সময় বেলা ১২টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচ। আফগানিস্তান ও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে বাংলাদেশ খেলবে ১৭ ও ১৯ নভেম্বর। বাংলাদেশ-আফগানিস্তান, বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা ম্যাচ দুটি বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে।
আট দলের এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্স টুর্নামেন্টের সব ম্যাচ হবে কাতারে। গ্রুপ পর্ব শেষে দুটি সেমিফাইনালই হবে ২১ নভেম্বর। প্রথম সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে ‘এ’ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন ও ‘বি’ গ্রুপ রানার্সআপ। ম্যাচটি বাংলাদেশ সময় বেলা ৩টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে। সেদিন রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে দ্বিতীয় সেমিফাইনাল। এই ম্যাচে খেলবে ‘বি’ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন ও ‘এ’ গ্রুপ রানার্সআপ। শিরোপা নির্ধারণী ফাইনাল হবে ২৩ নভেম্বর। টুর্নামেন্টটি হবে টি-টোয়েন্টি সংস্করণে।
‘এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্স’ টুর্নামেন্টে গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশের সূচি
প্রতিপক্ষ তারিখ ম্যাচ শুরু (বাংলাদেশ সময়)
হংকং ১৫ নভেম্বর বেলা ১২টা ৩০ মিনিট
আফগানিস্তান ১৭ নভেম্বর রাত ৮টা ৩০ মিনিট
শ্রীলঙ্কা ১৯ নভেম্বর রাত ৮টা ৩০ মিনিট