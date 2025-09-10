আফগানদের কাছে হারের বদলা বাংলাদেশের ওপর নিতে মরিয়া হংকং

২০২৫ এশিয়া কাপে ভুলে যাওয়ার মতো শুরু করেছে হংকং। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে গত রাতে উদ্বোধনী ম্যাচে হংকংকে ৯৪ রানে হারিয়েছে আফগানিস্তান। বড় ব্যবধানে হারের পর এখন ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া হংকং।
ব্যাটিং-বোলিং কোনো বিভাগেই গত রাতে সুবিধা করতে পারেনি হংকং। শেষের ৪ ওভারে ৬৯ রান যোগ করে ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৮৮ রান পর্যন্ত স্কোর নিয়ে গেছে আফগানরা। জয়ের লক্ষ্যে নেমে আফগানদের অর্ধেক রান করতে পারে হংকং। ৯৪ রানে হারের পর হংকংয়ের নেট রানরেট -৪.৭০। এখন তাদের পরের ম্যাচ আবুধাবিতে আগামীকাল বাংলাদেশের বিপক্ষে।
আফগানিস্তানের কাছে বিধ্বস্ত হওয়ার পর গত রাতে সংবাদ সম্মেলনে আসেন হংকংয়ের প্রধান কোচ কৌশল সিলভা। বাজে হারের দায় স্বীকার করে সিলভা এশিয়া কাপে ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দিয়েছেন। হংকং কোচ বলেন, ‘আমি জানি, আপনারাও জানেন ফ্লাডলাইটের আলোয় খেলাটা আমাদের জন্য ভিন্ন এক অভিজ্ঞতা। তাও আবার টেস্ট খেলুড়ে দলের বিপক্ষে। আমরা আমাদের সেরাটা দিতে পারিনি এটা সত্যি। তবে আপনারা এটাও জানেন যে দুই দিনের মধ্যে বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলতে হবে। আজ কী হয়েছে সেটা ভুলে যেতে হবে। নতুন করে শুরু করতে হবে।’
টি-টোয়েন্টিতে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ-হংকং একবারই মুখোমুখি হয়েছে। চট্টগ্রামে ২০১৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশকে ২ উইকেটে হারিয়েছিল হংকং। এশিয়া কাপে এবার বাংলাদেশ নামছে হংকংয়ের বিপক্ষে প্রতিশোধ নিতে। হংকং বাজে হারে টুর্নামেন্ট শুরু করলেও বাংলাদেশ এশিয়া কাপে কালই শুরু করছে এশিয়া কাপ মিশন। মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্টে নামার আগে শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে তিনটি টি-টোয়েন্টি সিরিজ জয় টুর্নামেন্টে বাংলাদেশকে অনেকটাই চাঙা রাখবে। তানজিদ হাসান তামিম, পারভেজ হোসেন ইমনের মতো বিস্ফোরক ব্যাটার রয়েছেন ওপেনিংয়ে। মিডল অর্ডারে ঝড় তুলতে প্রস্তুত জাকের আলী অনিক, শামীম হোসেন পাটোয়ারীরা। শামীম-জাকেরদের দুর্দান্ত ফিল্ডিং তো রয়েছেই। মোস্তাফিজুর রহমান, তাসকিন আহমেদ, তানজিম হাসান সাকিবের মতো বোলাররাও আছেন দারুণ ছন্দে।
বাংলাদেশ দলের যেমন প্রশংসা করেছেন কৌশল সিলভা, একই সঙ্গে তাঁর কথায় ফুটে উঠেছে হার না মানা মানসিকতা। আফগানদের কাছে হারের পর গত রাতে সংবাদ সম্মেলনে হংকং কোচ বলেন, ‘ইতিবাচক থেকে খেলা ও যতটা সম্ভব, মোমেন্টাম ধরে রাখার চেষ্টা করতে হবে। আমরা বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলতে মুখিয়ে আছি। তারা খুবই দারুণ দল। তাদের ভালো স্পিনার আছে। ব্যাটিং লাইনআপ অনেক শক্তিশালী। তবে আমাদের হাতে যা আছে, সেটাই নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। পরের ম্যাচে যেন ভালো করতে পারি, সেই ব্যাপারে কাজ করতে হবে।’
আবুধাবিতে গত রাতে আফগানদের কাছে ৯৪ রানে হেরে ‘এ’ গ্রুপের পয়েন্ট তালিকার তলানিতে হংকং। গ্রুপের অপর দুই দল হচ্ছে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা। আবুধাবিতে আগামীকাল বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে ৮টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচ। একই ভেন্যুতে শনিবার বাংলাদেশ খেলবে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে।
