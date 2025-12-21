এশিয়া কাপ ফাইনালে ভারতকে রানপাহাড়ে চাপা দিল পাকিস্তান

প্রায় তিন মাস পর দুবাইয়ে আরেক ফাইনালে মুখোমুখি ভারত-পাকিস্তান। দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে এ বছরের ২৮ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে হারিয়ে এশিয়া কাপের শিরোপা জিতেছিল ভারত। দুবাইয়ের আইসিসি একাডেমিতে আজ অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ ফাইনালে ভারতের বিপক্ষে প্রতিশোধের লড়াইয়ে নেমেছে পাকিস্তান। শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে ভারতকে রানের পাহাড়ে চাপা দিল পাকিস্তান।
টানা চার ম্যাচ জিতে এবারের অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের ফাইনালে উঠেছে ভারত। যার মধ্যে গ্রুপ পর্বে তারা হারিয়েছিল পাকিস্তানকেও। আজ গ্রুপ পর্বে হারের বদলা নেওয়ার পথে অর্ধেক কাজ সেরে রেখেছে পাকিস্তান। দুবাইয়ের আইসিসি একাডেমিতে চ্যাম্পিয়ন হতে ভারতকে ৩৪৮ রানের পাহাড় টপকাতে হবে।
টস জিতে আজ ফাইনালে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ভারতীয় অধিনায়ক আয়ুশ মাত্রে। শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করতে থাকা পাকিস্তানের উদ্বোধনী জুটি ভেঙে যায় ৩১ রানে। চতুর্থ ওভারের তৃতীয় বলে হামজা জহুরকে ফেরান ভারতের পেসার হেনিল প্যাটেল। ১৪ বলে এক চার ও ২ ছক্কায় ১৮ রান করেন হামজা। তিন নম্বরে ব্যাটিংয়ে নামা উসমান খান তুলনামূলক ধীর গতিতে ব্যাটিং করলেও অন্য প্রান্তে পাকিস্তানের আরেক ওপেনার সামির মিনহাস তাণ্ডব চালাতে থাকেন। দ্বিতীয় উইকেটে ৭৯ বলে ৯২ রানের জুটি গড়েন উসমান ও মিনহাস।
১৭তম ওভারের চতুর্থ বলে উসমানকে (৩৫) ফিরিয়ে দ্বিতীয় উইকেটে ১০০ ছুঁইছুঁই জুটি ভাঙেন খিলান প্যাটেল। চার নম্বরে নামা আহমেদ হুসেইনও তুলনামূলক ধীরগতিতে ব্যাটিং করতে থাকেন। অন্যপ্রান্তে নিজের স্বভাবসুলভ ঝোড়ো ব্যাটিং চালিয়ে যান মিনহাস। ৭১ বলে তুলে নিয়েছেন সেঞ্চুরি। এবারের অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে এটা তাঁর দ্বিতীয় সেঞ্চুরি। তৃতীয় উইকেটে ১২৫ বলে ১৩৭ রানের জুটি গড়তে অবদান রাখেন হুসেইন-মিনহাস। ৩৮তম ওভারের তৃতীয় বলে হুসেইনকে (৫৬) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন খিলান প্যাটেল।
চতুর্থ উইকেটে অধিনায়ক ফারহান ইউসাফের সঙ্গে ৩২ বলে ৪২ রানের জুটি গড়তে অবদান রাখেন মিনহাস। ৪৩তম ওভারের পঞ্চম বলে মিনহাসকে ফিরিয়ে ভারতকে স্বস্তি এনে দেন দ্বীপেশ দেবেন্দ্রন। ১১৩ বলে ১৭ চার ও ৯ ছক্কায় ১৭২ রান করেন মিনহাস। তাঁর বিদায়ে ৪২.৫ ওভারে ৪ উইকেটে ৩০২ রানে পরিণত হয় পাকিস্তান। ফারহান ইউসাফের দল এরপর নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারালেও স্কোরবোর্ডে লড়াই করার মতো পর্যাপ্ত রান তুলেছে। ৫০ ওভারে ৮ উইকেটে ৩৪৭ রান করেছে পাকিস্তান।
ভারতের দেবেন্দ্রন ১০ ওভারে ৮৩ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। দুটি করে উইকেট নিয়েছেন হেনিল প্যাটেল ও খিলান প্যাটেল। এক উইকেট পেয়েছেন কনিষ্ক চৌহান। ভারতের বাঁহাতি পেসার ৫ ওভারে ৫০ রান খরচ করেও কোনো উইকেট পাননি।