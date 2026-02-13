নেদারল্যান্ডসকে উড়িয়ে সুপার এইটের আশা টিকিয়ে রাখল যুক্তরাষ্ট্র

নিজেদের ইনিংস শেষে কিছুটা নির্ভার ছিল যুক্তরাষ্ট্র। ব্যাটাররা বড় পুঁজি এনে দেওয়ার পর বোলাররাও নিজেদের কাজটা করেছেন দারুণভাবেই। ব্যাটে-বলে দাপট দেখিয়ে নেদারল্যান্ডসকে ৯৩ রানের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। চলমান টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এটা তাদের প্রথম জয়।
চেন্নাইয়ের এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে সাইতেজা মোকামাল্লার ফিফটিতে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ১৯৬ রান তোলে যুক্তরাষ্ট্র। জবাবে ২৫ বল থাকতেই ১০৩ রানে গুটিয়ে যায় নেদারল্যান্ডস। এই জয়ে সুপার এইটের আশা টিকিয়ে রাখল যুক্তরাষ্ট্র। ২ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের তিনে আছে তারা। শেষে ম্যাচে আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি নামিবিয়ার বিপক্ষে মাঠে নামবে মোনাঙ্ক প্যাটেলের দল। সে ম্যাচে জয়ের পাশাপাশি অন্যান্য ম্যাচের সমীকরণও তাদের পক্ষে আসতে হবে। তবেই শেষ আটে জায়গা করে নিতে পারবে যুক্তরাষ্ট্র। গ্রুপের ওপরের স্থান দুটিতে আছে ভারত ও পাকিস্তান। উভয় দলের সংগ্রহ ৪ পয়েন্ট।
যুক্তরাষ্ট্রকে বড় পুঁজি এনে দিতে ৫১ বলে ৫ চার ও ৪ ছক্কায় ৭৯ রানের ইনিংস খেলেন মোকামাল্লা। রনজনের ব্যাট থেকে আসে ৪৮ রান। ২৪ বল খেলেন তিনি। এ ছাড়া প্যাটেল ৩৬ এবং শায়ন জাহাঙ্গীর করেন ২০ রান। ৪ উইকেট নেন বাস দে লিডি। ৩৭ রান দেন এই পেসার। লোগান ভ্যান বিক, কাইল ক্লেইন ও ফ্রেড ক্লাসেন একটি করে উইকেট নেন।
রান তাড়া করতে নেমে নেদারল্যান্ডসের কোনো ব্যাটারই যুক্তরাষ্ট্রের বোলারদের সামনে দাঁড়াতে পারেননি। ১৭ বলে সর্বোচ্চ ২৩ রান করেন দে লিডি। অধিনায়ক স্কট এডওয়ার্ডস এনে দেন ২০ রান। ম্যাক্স ও ডাউড করেন ১৩ রান। যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে বল হাতে সবচেয়ে সফল হারমিত সিং। ২১ রানে ৪ উইকেট এই স্পিনার। শাডলি ভ্যান শালকউইকের শিকার তিনটি। ২১ রান দেন তিনি।