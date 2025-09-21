ফখরের আউট নিয়ে বিতর্ক

হাত না মেলানো বিতর্কের রেশ এখনো কাটেনি। এরই মধ্যে ভারত–পাকিস্তান ম্যাচ ঘিরে তৈরি হলো নতুন বিতর্ক। এবার ফখর জামানের বিতর্কিত আউট নিয়ে সমালোচনা তৈরি হয়েছে ক্রিকেটপাড়ায়। বিষয়টি নিয়ে নিজেদের মতামত জানিয়েছেন পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার মোহাম্মদ আমির ও দেশটির গায়ক আলী জাফর।
এশিয়া কাপের সুপার ফোরের ম্যাচে লড়ছে ভারত ও পাকিস্তান। দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস হেরে আগে ব্যাট করছে সালমান আলী আগার দল। দলটির হয়ে ইনিংসের গোড়াপত্তন করেন ফখর জামান ও শাহিবজাদা ফারহান। দুই বোলার হার্দিক পান্ডিয়া ও যশপ্রীত বুমরার বোলিংয়ের সামনে তাদের শুরুটা ভালোই হয়েছিল।
কিন্তু ফখর বিদায় নিলে ২১ রানে ভাঙে এই জুটি। পান্ডিয়ার করা তৃতীয় ওভারের তৃতীয় বলের ঘটনা। ফখরের ব্যাট ছুঁয়ে আসা বল গ্লাভস বন্দি করেন সঞ্জু স্যামসন। এই ক্যাচ নিয়েই তৈরি হয়েছে বিতর্ক। টিভি রিপ্লেতে দেখা যায়, বল স্যামনের গ্লাভসে আসার আগে মাটিতে ড্রপ খেয়েছে। এরপরও টিভি আম্পায়ার নট আউট দেননি। যেটা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন ভক্তরা। বাদ গেলেন না তারকারাও।
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে আমির লিখেছেন, ‘ফখর জামান আউট ছিল না।’
জাফর লিখেছেন, ‘ফখর জামানের আউট নিয়ে ভুল সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও পাকিস্তানকে (অগ্রিম জয়ের) অভিনন্দন।’