ঢাকার হারের কারণ জানালেন সাব্বির

জয় দিয়েই ২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) শুরু করেছিল ঢাকা ক্যাপিটালস। এরপর টানা ৩ হারের পর পেয়েছিল দ্বিতীয় জয়ের দেখা। আবারও হ্যাটট্রিক হারের তিক্ত অভিজ্ঞতা হলো ফ্র্যাঞ্চাইজিটির। সবশেষ গতকাল রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের কাছে ৭ উইকেটে হেরেছে ঢাকা। নিজেদের এমন পারফরম্যান্স নিয়ে কথা বলেছেন দলটির তারকা ব্যাটার সাব্বির রহমান।
বিপিএলের মাঝপথে হঠাৎ ঢাকার খেলোয়াড় এবং কর্মকর্তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে বিসিবির দুর্নীতি দমন ইউনিট। এই ইস্যুতে নিয়ম না মানার অভিযোগ করেছেন ঢাকার প্রধান নির্বাহী আতিক ফাহাদ। দুর্নীতি দমন ইউনিটের এসব কার্যক্রম মাঠের খেলায় প্রভাব রাখছে বলে দাবি করেন তিনি। একই কথা বলেছেন ঢাকার অধিনায়ক মোহাম্মদ মিঠুন। তবে ভিন্ন কথা শোনা গেল সাব্বিরের কণ্ঠে। তাঁর মতে, বাইরের কোনো ঘটনা নয়, মোমেন্টাম হারিয়েই ধুঁকছে ঢাকা।
রাজশাহীর কাছে হারের পর সাব্বির বলেন, ‘সমস্যা খুঁজলে অনেক সমস্যাই পাওয়া যাবে। শুরুতে আমরা মোমেন্টাম পেয়েছিলাম, এরপর সেটাই হারিয়ে ফেলেছি। ঘাটতি অবশ্যই ছিল, বিশ্লেষকরা সেগুলো বের করার চেষ্টা করছে।’
সাব্বির আরও বলেন, ‘পেশাদার ক্রিকেটারদের বাইরের বিষয় নিয়ে মাথাব্যথা করার কথা না। পারিবারিক বা অন্য সমস্যা থাকতেই পারে, কিন্তু আমরা সেগুলো এড়িয়ে খেলেছি। মোমেন্টাম পাইনি বলেই এমন হয়েছে, বাইরের কোনো বিষয় দায়ী নয়।’
আগে ব্যাট করে ১৩১ রানের পুঁজি পায় ঢাকা। রান তাড়ায় ২৩ বল হাতে রেখেই জয় তুলে নেয় রাজশাহী। সাব্বিরের মতে, স্কোরবোর্ড লড়াইয়ের মতো পুঁজি না পাওয়ায় হেরেছে তাদের দল, ‘এই উইকেট ১৫০ রান করার মতো ছিল। আমরা ২০-৩০ রান কম করেছি। মিডল অর্ডারে ডট বল বেশি হয়ে গেছে, সেটাই বড় পার্থক্য গড়ে দিয়েছে। এখানে আমরা আটটি করে ম্যাচ খেলেছি। গত দুইবার রান তাড়া করতে পারিনি। সে কারণেই আজ আগে ব্যাটিং নেওয়া হয়েছিল।’