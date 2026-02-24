হোম > খেলা > ক্রিকেট

টুর্নামেন্টের মাঝপথে সূচি নিয়ে নতুন সিদ্ধান্ত আইসিসির

ক্রীড়া ডেস্ক    

প্রথম সেমিফাইনালের ভেন্যু চূড়ান্ত করেনি আইসিসি। ফাইল ছবি

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তান তাদের সবগুলো ম্যাচ খেলছে শ্রীলঙ্কাতে। গত নভেম্বরে প্রকাশিত সূচিতে বলা হয়েছিল, গ্রুপ পর্ব এবং সুপার এইটের মতো সেমিফাইনাল কিংবা ফাইনাল ওঠলেও লঙ্কাতেই খেলবে ২০০৯ সালের চ্যাম্পিয়নরা।

পাকিস্তানের ম্যাচগুলো নিয়ে আগে থেকেই সবকিছু পরিষ্কার থাকলেও শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে, তখন সে বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি। অবশেষে ২০১৪ সালের চ্যাম্পিয়নরা সেমিফাইনালে ওঠলে ম্যাচ কোথায় হবে সে বিষয়ে ব্যাখ্যা দিল আইসিসি। শেষ চারে তাদের ভেন্যু নির্ধারণ নির্ভর করবে একাধিক সমীকরণের ওপর।

পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, আগামী ৫ মার্চ প্রথম সেমিফাইনাল হবে মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে। তার আগে শেষ চারের প্রথম ম্যাচটি হবে ৪ মার্চ। তবে ম্যাচটির ভেন্যু এখনো চূড়ান্ত করেনি আইসিসি। প্রথম সেমিফাইনালের জন্য দুটি ভেন্যু ঠিক করে রেখেছে ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা; কলকাতার ইডেন গার্ডেনস এবং কলম্বোর প্রেমাদাসা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম। পরিস্থিতি বিবেচনায় দুটি ভেন্যুর যেকোনো একটিতে প্রথম সেমিফাইনাল মাঠে গড়াবে।

আইসিসির বিবৃতি অনুযায়ী, পাকিস্তান সেমিফাইনালে ওঠলে প্রথম সেমিফাইনাল হবে কলম্বোতে। যদি সালমান আলী আগার দল সুপার এইট থেকে বাদ পড়ে, কিন্তু শ্রীলঙ্কা সেমিফাইনালে ওঠে, সে ক্ষেত্রে কলম্বোতে খেলবে শ্রীলঙ্কা। এই ভেন্যুতে প্রথম সেমিফাইনাল হওয়ার আরও একটি সমীকরণ আছে। শেষ চারে ভারত-পাকিস্তান মুখোমুখি হলে ম্যাচটি হবে কলম্বোতে।

তবে পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কার কেউ যদি শেষ আটের বাধা অতিক্রম করতে না পারে তাহলে প্রথম সেমিফাইনাল হবে ইডেন গার্ডেনসে; যথারীতি দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে আয়োজন করা হবে। শেষ চারে ওঠলে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামেই খেলবে ভারত; কেবলমাত্র প্রতিপক্ষ পাকিস্তান হলে ম্যাচটি কলম্বোতে খেলতে হবে তাদের।

সম্পর্কিত

ক্যারিয়ার ঝুঁকির মুখে রেখেও পাকিস্তানের পাশে দাঁড়ানোর ঘোষণা মঈনের

মোহামেডানে বইছে নির্বাচনী হাওয়া, ফুটবলাররা আছেন অর্থকষ্টে

হেটমায়ারের এমন বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ের রহস্য কী

নির্ভার ইংল্যান্ডের সামনে চাপে পাকিস্তান

সুপার এইটে সুপার ওয়েস্ট ইন্ডিজ

‘বাংলাদেশে টেস্ট ক্রিকেটার হওয়া উচিত না’

মালিঙ্গাকে ছাড়িয়ে জিম্বাবুয়ের বোলারের বিশ্ব রেকর্ড

ভোটার হলেন সাকিব, ভোট কি দিতে পারবেন

আকবরের সেঞ্চুরিতে শান্তদের উড়ন্ত জয়, সেঞ্চুরি পেলেন আফিফও

আইপিএল-পিএসএলের কারণেই শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তান সিরিজের এমন সূচি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা