‘মোস্তাফিজ ইস্যুর পর ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়া ঝুঁকিপূর্ণ’

ক্রীড়া ডেস্ক    

আগামী ২৬ জানুয়ারি ঢাকা ছাড়ার কথা রয়েছে বাংলাদেশ দলের। ফাইল ছবি

সাম্প্রতিক সময়ে ভারত ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক উত্তেজনার প্রভাব পড়েছে মাঠের খেলাতেও। এর জেরে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) নির্দেশে ২০২৬ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) দল থেকে মোস্তাফিজুর রহমানকে ছেড়ে দিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স।

এমন পরিস্থিতিতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশ নিতে বাংলাদেশ দলের জন্য ভারত সফর করা ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে করছেন বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক এবং বিএনপির ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক আমিনুল হক। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) এবং সরকারকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন সাবেক এই ফুটবলার।

সংবাদমাধ্যমকে আমিনুল বলেন, ‘সামনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। মোস্তাফিজ ইস্যুর পরে সে ক্ষেত্রে আমাদের ক্রিকেটাররা ভারতে গিয়ে খেললে একটা শঙ্কার জায়গা থেকে যাবে। সে শঙ্কার জায়গাটা কীভাবে দ্রুত কাটিয়ে উঠবে, সেটা আমি আমাদের ক্রিকেট বোর্ড এবং সরকারের যাঁরা দায়িত্বে রয়েছেন, তাঁদের ওপর ছেড়ে দিলাম। আপনারা দ্রুত সময়ের মধ্যে এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন, কীভাবে সুরাহা করা যায়।’

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পরবর্তী পর্বের আয়োজক ভারত ও শ্রীলঙ্কা। টুর্নামেন্টটি শুরু হবে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি। তার আগে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) শেষে ২৬ জানুয়ারি ভারতের উদ্দেশে ঢাকা ছাড়ার কথা রয়েছে লিটন দাসের দলের। ‘সি’ গ্রুপে পড়েছে বাংলাদেশ। এই গ্রুপের বাকি দলগুলো হলো ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নেপাল, ইংল্যান্ড ও ইতালি। ৮ ফেব্রুয়ারি ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হবে।

