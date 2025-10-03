বিজয়ের ব্যাটিং ঝড়ে খুলনার হ্যাটট্রিক জয়

জাতীয় দলের জার্সিতে রান করতেই ভুলে যান এনামুল হক বিজয়। ঘরোয়া ক্রিকেটে সেই ডানহাতি ওপেনারেই ব্যাটই আবার চওড়া হয়ে উঠে। আজ তেমনই চিত্রই দেখা গেল জাতীয় ক্রিকেট লিগে (এনসিএল)। বিজয়ের ব্যাটিং ঝড়ে এদিন বরিশালকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে খুলনা। এটা তাদের হ্যাটট্রিক জয়।
সিলেট একাডেমি গ্রাউন্ডে ১৬.৩ ওভারেই বরিশালের দেওয়া ১৩৮ রানের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় খুলনা। মামুলি লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই প্রতিপক্ষের বোলারদের ওপর চড়াও হন তাদের দুই ওপেনার ইমরানুজ্জামান ও বিজয়। ২১ বলে ৩০ রান করেন জাহিদুজ্জামানের শিকার হন ইমরানুজ্জামান। সেই সঙ্গে ভাঙে ৪৩ রানের উদ্বোধনী জুটি।
সঙ্গী হারালেও দমে যায়নি বিজয়ের ব্যাট। ৪৭ বলে তার অবদান অপরাজিত ৭২ রান। ১৫৩ স্ট্রাইকরেটে ব্যাটিং করার পথে ৬ চারের এবং তিনটি ছয় হাঁকান এই ওপেনার। দ্বিতীয় উইকেটে আফিফ হোসেন ধ্রুবকে নিয়ে ৬৭ রান যোগ করেন বিজয়। ২৪ বলে ২১ রান করে ইফতেখার হোসেনর হাতে ধরা পড়েন আফিফ। বিজয়ের সঙ্গে ৮ রানে অপরাজিত থেকে দলের জয় নিশ্চিত করে মাঠ ছাড়েন মোহাম্মদ মিঠুন।
এর আগে বরিশালের হয়ে ৩২ বলে সর্বোচ্চ ৩৪ রান করেন ইফতিখার। ৩২ রান করতে ৩৫ বল খেলেন ফজলে মাহমুদ রাব্বি। ১৭ বলে ২৪ রান এনে দেন আজমীর আহমেদ। সমান ১৫ রান আসে সালমান হোসেন ইমন ও সোহাগ গাজীর ব্যাট থেকে। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৩৭ রান তোলে বরিশাল। খুলনার হয়ে দুটি করে উইকেট ঝুলিতে পুরেন শেখ জীবন ও জিয়াউর রহমান।