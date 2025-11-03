রুবাবার বিসিবি-যাত্রা শুরু হচ্ছে আজ

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি) থেকে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালক হচ্ছেন রুবাব দৌলা, বিষয়টি নিয়ে নিশ্চয়তা ছিল আগে থেকেই। এবার এল আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। এই কর্পোরেট ব্যক্তিত্বকে বিসিবির পরিচালক ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে এনএসসি।
সবশেষ বিসিবি নির্বাচনে এনএসসি থেকে বিসিবি পরিচালক হিসেবে মনোনয়ন পান এম ইসফাক আহসান ও ইয়াসির মোহাম্মদ ফয়সাল আশিক। গত ৬ অক্টোবর নির্বাচনের দিন থেকেই বিতর্ক শুরু হয় ইসফাককে নিয়ে। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের কল্যাণে শোনা যায়, ২০২৪ সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ছিলেন তিনি। তাই তাঁর মনোনয়ন হুমকির মুখে পড়ে।
বিতর্কের মাঝেই নির্বাচনের পরদিন এনএসসি কোটায় বিসিবি পরিচালকের পদে বসেন রুবাবা। এই নারী ক্রীড়া সংগঠক নিজেই আজকের পত্রিকাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছিলেন। বাকি ছিল কেবল এনএসসির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। এক মাসের মাথায় ঘোষণা আসায় বিসিবির ২৫ সদস্যের পরিচালনা পর্ষদ পূর্ণাঙ্গ হলো।
এনএসসি জানিয়েছে, পদত্যাগ করেছেন ইসফাক। তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে রুবাবাকে। ক্রীড়াঙ্গনে তাঁর পদচারণা প্রথম নয়। এর আগে দীর্ঘ ৬ বছর বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। বাংলাদেশ স্পেশাল অলিম্পিকস বোর্ডের সদস্যও হিসেবে দেখা গেছে রুবাবাকে। ২০০৭ সালে গ্রামীণফোন ও বিসিবির যৌথ উদ্যোগে মিরপুরে জাতীয় ক্রিকেট একাডেমি স্থাপনে ভূমিকা ছিল তাঁর।
তবে প্রথমবারের মতো ক্রিকেট প্রশাসনে আসলেন রুবাবা। আজ বিসিবির পরিচালনা পর্ষদের সভায় যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে তাঁর। তবে বিষয়টি নিয়ে কোনো ধরনের নিশ্চয়তা দিতে পারেনি সংশ্লিষ্টরা।