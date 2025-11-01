জাকেরের 'চুইংগাম ইস্যু'কে ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ মনে করেন আসিফ

ফর্মে না থাকলে ক্রিকেটারদের ট্রল করতে ছাড়েন না এ দেশের ভক্তরা। বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের যে কয়েকজন ক্রিকেটারকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশি ট্রল হচ্ছে, জাকের আলী অনিক তাঁদের মধ্যে অন্যতম। বিষয়টি নিয়ে এবার কথা বলেছেন নামকরা সংগীতশিল্পী এবং বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালক আসিফ আকবর।
লম্বা সময় ধরে অফফর্মে আছেন জাকের। ব্যাটে রান না থাকলেও একটি বিষয় নিয়ে বেশ আলোচিত-সমালোচিত এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার। মাঠে ব্যাটিং কিংবা উইকেটকিপিংয়ের সময় অনবরত চুইংগাম চিবাতে থাকেন তিনি। যেটা নিয়ে বেশ বিরক্ত ভক্তরা। বিষয়টি নিয়ে কিছুদিন ধরেই ট্রল হচ্ছে। বিষয়টিকে নেতিবাচকভাবে নিচ্ছেন না আসিফ। এটা ভক্তদের ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ বলেই মনে করেন তিনি। পাশাপাশি বাংলাদেশ দলের প্রতিটি ভুল নিয়ে ভক্তদের সমালোচনাকেও ইতিবাচকভাবে দেখছেন আসিফ।
তিনি বলেন, ‘একটা চুইংগাম নিয়ে পুরো দেশ ব্যস্ত। একটা রানআউট নিয়ে পুরো দেশ ব্যস্ত। এটা হচ্ছে ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। এটাও দরকার আছে।’
সর্বশেষ ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে টি-টোয়েন্টিতে ধবলধোলাই হয়েছে বাংলাদেশ। সিরিজজুড়ে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন ব্যাটাররা। সর্বশেষ ম্যাচে বাংলাদেশের দেওয়া ১৫২ রানের লক্ষ্য ওয়েস্ট ইন্ডিজ ছুঁয়ে ফেলে ৫ উইকেট ও ১৯ বল হাতে রেখে। এদিনও ব্যাট হাতে হতাশ করেছেন জাকের। ব্যক্তিগত ৫ রানে জেসন হোল্ডারের বলে এলবিডব্লু হয়ে ফেরেন।
এর আগে সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে তাঁর ব্যাট থেকে আসে ১৭ রান। এ জন্য ১৮ বল খেলেন জাকের। সব মিলিয়ে সময়টা কথা বলছে না এই ক্রিকেটারের হয়ে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সেটার প্রভাব ভালোভাবেই টের পাচ্ছেন জাকের।