অ্যাশেজ শেষ প্যাট কামিন্সের, বিশ্বকাপে খেলতে পারবেন তো

অ্যাডিলেডে অ্যাশেজের তৃতীয় টেস্টের পরই প্যাট কামিন্সকে নিয়ে তৈরি হয় অনিশ্চয়তা। শেষ পর্যন্ত সেটাই সত্যি হলো। অ্যাশেজের বাকি দুই টেস্টে খেলা হচ্ছে না অস্ট্রেলিয়ার এই অভিজ্ঞ পেসার। ফেব্রুয়ারি-মার্চে হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও তাঁর খেলা নিয়ে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা।
ইংল্যান্ডের বিপক্ষে শুক্রবার মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে (এমসিজি) শুরু হতে যাওয়া বক্সিং ডে টেস্টের জন্য আজ ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। নিয়মিত অধিনায়ক কামিন্সের পাশাপাশি বাদ পড়েছেন নাথান লায়ন। চোট থেকে সেরে উঠে অ্যাডিলেড টেস্টে কামিন্স ফিরলেও তাঁকে নিয়ে বাড়তি ঝুঁকি নিতে চাচ্ছে না সিএ। কামিন্সকে নিয়ে আজ অস্ট্রেলিয়ার প্রধান কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড বলেন, ‘কামিন্সের এই সিরিজে আর খেলা হচ্ছে না। তাকে খেলানো কিছুটা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তবে আমরা সিরিজ জিতেছি আর এটাই ছিল লক্ষ্য। তাকে আবার ঝুঁকিতে ফেলে দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতির মুখে ঠেলে দিতে আমরা চাই না।’
অ্যাশেজ শেষ হওয়ার এক মাস না পেরোতেই শুরু হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত ভারত-শ্রীলঙ্কায় হবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। আইসিসির এই ইভেন্টে কামিন্স খেলতে পারবেন কি না, সে ব্যাপারে এখনই নিশ্চিত হয়ে কিছু বলতে পারছেন না ম্যাকডোনাল্ড। অস্ট্রেলিয়ার প্রধান কোচ বলেন, ‘সেটা (টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে কামিন্সের অংশগ্রহণ) মূল্যায়ন করে দেখা হবে। আমার মতে তার কয়েকটি স্ক্যান করতে হবে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সে অংশগ্রহণ করতে পারবে কি না, সে ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা পাব। এখন এই ব্যাপারে আমাদের কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। তবে আমরা আশাবাদী।’
চোটে পড়ায় সাম্প্রতিক সময়ে অনিয়মিত হয়ে পড়েছেন কামিন্স। পার্থ, ব্রিসবেনে অ্যাশেজের প্রথম দুই টেস্টে খেলতে পারেননি তিনি। অ্যাশেজের আগে সবশেষ খেলেছেন জুলাইয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্টে। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে টি-টোয়েন্টিতে শেষবারের মতো তাঁকে দেখা গেছে ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে। গত বছরের জুনে ভারতের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচটাই এখন পর্যন্ত তাঁর আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সবশেষ কোনো ম্যাচ।
কামিন্সের মতো চোটে পড়ে বক্সিং ডে টেস্টের দল থেকে ছিটকে গেছেন লায়ন। অ্যাডিলেডে সিরিজের তৃতীয় টেস্টে ফিল্ডিংয়ের সময় লায়ন পায়ে চোট পান। অস্ট্রেলিয়ার অভিজ্ঞ স্পিনারকে এখন অস্ত্রোপচার করতে হবে। কামিন্স, লায়নের পরিবর্তে চতুর্থ টেস্টের দলে এসেছেন টড মার্ফি ও ঝাই রিচার্ডসন। বক্সিং ডে টেস্ট দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তিন বছর পর ফিরছেন রিচার্ডসন। দুই ম্যাচ আগেই অস্ট্রেলিয়া অ্যাশেজ জিতেছে। নতুন বছরের ৪ জানুয়ারি সিডনিতে মাঠে গড়াবে পঞ্চম টেস্ট। কামিন্সের পরিবর্তে বক্সিং ডে টেস্টে অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দেবেন স্টিভ স্মিথ। সিরিজের প্রথম দুই টেস্টেও অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক ছিলেন তিনি।
অ্যাশেজের চতুর্থ টেস্টের অস্ট্রেলিয়া দল
স্টিভ স্মিথ (অধিনায়ক), অ্যালেক্স ক্যারি, ব্রেন্ডন ডগেট, ক্যামেরন গ্রিন, ট্রাভিস হেড, জশ ইংলিস, উসমান খাজা, মারনাস লাবুশেন, মাইকেল নেসার, ঝাই রিচার্ডসন, মিচেল স্টার্ক, জেক ওয়েদারাল্ড, বিউ ওয়েবস্টার, স্কট বোল্যান্ড, টড মার্ফি