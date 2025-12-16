বিশ্বকাপ শেষে একসঙ্গে শুরু আইপিএল-পিএসএল

২০২৬ আইপিএল, পিএসএলের পূর্ণাঙ্গ সূচি এখনো প্রকাশ হয়নি। তার আগেই জানা গেছে ভারত ও পাকিস্তানের এই দুই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট শুরুর দিনক্ষণ। আগামী বছর একই দিনে শুরু হচ্ছে আইপিএল-পিএসএল।
ভারত-শ্রীলঙ্কায় আগামী বছরের ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত হবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। আইসিসির এই ইভেন্ট শেষ হওয়ার এক মাসের মধ্যেই মাঠে গড়াচ্ছে আইপিএল-পিএসএল। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) সভাপতি মহসিন নাকভি গতকাল এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, ১১তম পিএসএল শুরু হবে ২৬ মার্চ। শেষ হবে ৩ মে। ২৬ মার্চ শুরু হচ্ছে আইপিএলও। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) এখনো ১৯তম আইপিএলের সূচি প্রকাশ না করলেও আইপিএল কর্তৃপক্ষ ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোকে জানিয়ে দিয়েছে। ক্রিকবাজ, ক্রিকইনফো গতকাল আইপিএল নিয়ে এমন প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।
২০১৬ ও ২০১৭ সালে প্রথম দুইবার পিএসএল হয়েছিল পাঁচ দল নিয়ে। এরপর ২০১৮ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত আট পিএসএলে অংশ নিয়েছে ছয় দল। ২০২৬ পিএসএলে অংশগ্রহণ করবে আট দল। নতুন কোন দুই দল আসবে, সেটা এখনো চূড়ান্ত হয়নি। আর ২০২২ থেকে আইপিএল চলছে ১০ দল নিয়ে। ২০২৬ আইপিএলেও অংশগ্রহণ করছে ১০ দল। ২৬ মার্চ পিএসএল-আইপিএল শুরু হওয়ায় টানা দুই বছর আইপিএল-পিএসএলের সূচি সাংঘর্ষিক হচ্ছে। সবশেষ এ বছর আইপিএল ২২ মার্চ থেকে ৩ জুন পর্যন্ত হয়েছিল। পিএসএল চলেছিল ১১ এপ্রিল থেকে ২৫ মে। ভারত-পাকিস্তানের সামরিক সংঘাতের কারণেই মূলত আইপিএল-পিএসএল শেষ হতে সময় লেগেছিল।
আইপিএলের ১০ ফ্র্যাঞ্চাইজি এ বছরের নভেম্বরে ছেড়ে দেওয়া ও ধরে রাখা খেলোয়াড়দের তালিকা প্রকাশ করেছে। আজ আবুধাবিতে হচ্ছে ২০২৬ আইপিএলের নিলাম। সাধারণত তিন বছর পর পর ভারতের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টের মেগা নিলাম। সবশেষ মেগা নিলাম হয়েছে ২০২৫ আইপিএল সামনে রেখে। ২০২৪ সালের ২৪ ও ২৫ নভেম্বর জেদ্দায় হয়েছিল আইপিএলের মেগা নিলাম। এবারের আইপিএল নিলামটা হচ্ছে সাধারণ নিলাম।
২০০৮ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত ১৮ আইপিএলের মধ্যে সর্বোচ্চ পাঁচবার করে শিরোপা জিতেছে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স ও চেন্নাই সুপার কিংস। কলকাতা নাইট রাইডার্স চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তিনবার। একবার করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ, ডেকান চার্জার্স, রাজস্থান রয়্যালস, গুজরাট টাইটান্স ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। সবশেষ ২০২৫ আইপিএলেই শিরোপা জিতেছে বেঙ্গালুরু। আর ২০২৫ পিএসএলের ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন লাহোর কালান্দার্স। তারা এখন পর্যন্ত তিনবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। তাদের মতো তিনবার শিরোপা জিতেছে ইসলামাবাদ ইউনাইটেড। একবার করে পিএসএল চ্যাম্পিয়ন মুলতান সুলতান্স, পেশোয়ার জালমি, কোয়েটা গ্ল্যাডিয়েটর্স ও করাচি কিংস।