বাবরদের ৫০ লাখ রুপি জরিমানা কম মনে হচ্ছে আফ্রিদির কাছে

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ওঠতে না পারায় পাকিস্তান দলের ক্রিকেটারদের ৫০ লাখ রুপি করে জরিমানা করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)–এমনটাই দাবি দেশটির বেশ কিছু সংবাদমাধ্যমের। যদিও বিষয়টি নিয়ে এখনো পিসিবির পক্ষ থেকে কোনো বিবৃতি দেওয়া হয়নি।
বিষয়টি নিয়ে গতকাল থেকেই সরগরম নেট দুনিয়া। পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক শহিদ আফ্রিদির কাছে এটা কোনো শাস্তিই মনে হচ্ছে না। বাজে পারফরম্যান্সের কারণে কিছু ক্রিকেটারকে দুই বছর দলের বাইরে রাখা উচিত বলে মনে করেন তিনি। শাস্তি আরও বেশি না হওয়ায় পিসিবির সমালোচনা করেছেন সাবেক এই তারকা ক্রিকেটার।
সামা টিভিকে আফ্রিদি বলেন, ‘এরকম সিদ্ধান্তের কারণ বুঝে ওঠা কঠিন। এটা তো খুবই সংকীর্ণ ভাবনা। খুবই ছোট অঙ্কের জরিমানা এটি। ৫০ লাখ রুপিতে আপনি কী করবেন? এটাকে তো এমনকি কোনো শাস্তিও মনে হচ্ছে না।’
ক্রিকেটারদের শাস্তি প্রসঙ্গে নিজের মতামত দিতে গিয়ে আফ্রিদি বলেন, ‘যে ক্রিকেটাররা পারফর্ম করেনি, তাদেরকে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে পাঠিয়ে দিন। কিছু ক্রিকেটার আছে, আমার মনে হয়, অন্তত দুই বছর তাদেরকে জাতীয় দলে নেওয়া উচিত নয়। এটিই যথেষ্ট। যাদেরকে বিরতি দেওয়া প্রয়োজন, বিরতি দিন। ক্রিকেটারদের ভেতরে পরিবর্তন আনতে পারলে সেই শাস্তিই যথেষ্ট।’
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে হতাশ করেছে পাকিস্তানের ব্যাটাররা। এক সাহিবজাদা ফারহান ছাড়া আর কোনো ব্যাটার বলার মতো পারফর্ম করতে পারেননি। মূলত ব্যাটারদের ব্যর্থতার কারণেই সুপার এইটে থেমেছে ২০০৯ সালের চ্যাম্পিয়নদের এবারের বিশ্বকাপ যাত্রা। নিজেদের শেষ ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে হারালেও নেট রানরেটে নিউজিল্যান্ডের চেয়ে পিছিয়ে থাকায় শেষ চারে ওঠতে পারেনি পাকিস্তান।