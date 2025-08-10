হোম > খেলা > ক্রিকেট

ফিক্সিং ঠেকাতে আইসিসির সাবেক কর্মকর্তাকে নিয়োগ দিল বিসিবি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

আইসিসির সাবেক কর্মকর্তা অ্যালেক্স মার্শাল এখন বিসিবিতে কাজ করবেন। ছবি: ক্রিকইনফো

বাংলাদেশের ঘরোয়া ক্রিকেটে দুর্নীতির ঘটনা নতুন কিছু নয়। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল), ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে (ডিপিএল) প্রায়ই শোনা যায় ফিক্সিংয়ের সংবাদ। এবার ঘরোয়া ক্রিকেটে ফিক্সিং ঠেকাতে এমন একজনকে বিসিবি নিয়োগ দিল, যাঁর আইসিসিতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে।

দেশের ক্রিকেটকে দুর্নীতি মুক্ত রাখতে বিসিবির অ্যান্টি করাপশন ইউনিট কাজ করলেও ফিক্সিং থামানো কঠিন হয়ে যায় তাদের জন্য। ফিক্সিং ঠেকাতে বিসিবি এবার নিজেদের অ্যান্টি করাপশন ইউনিটে আইসিসির অ্যান্টি করাপশন ইউনিটের সাবেক ম্যানেজার অ্যালেক্স মার্শালকে নিয়োগ দিয়েছে। গতকাল বিসিবির পরিচালনা পর্ষদের সভা শেষে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মিডিয়া কমিটির চেয়ারম্যান ইফতেখার রহমান মিঠু। বিপিএল ও বিসিবির দুর্নীতি দমন ইউনিটের দুর্নীতি দমনে কাজ করা সদস্যদের ট্রেনিং করাতে এক বছরের চুক্তিতে নিয়োগ দিয়েছে বিসিবি। ২০২৫ বিপিএল ও ২০২৪-২৫ মৌসুমের ডিপিএলে ঘটে যাওয়া ফিক্সিংয়ের অভিযোগ তদন্ত করছে বিসিবির অ্যান্টি করাপশন ইউনিট। স্পট ফিক্সিং ঠেকাতে আগামী বিপিএলে আইসিসির ইন্টিগ্রিটি ইউনিটকে দায়িত্ব দেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন মিঠু।

মার্শাল যুক্তরাজ্যের পুলিশে অনেক দিন কাজ করেছেন। আইসিসির অ্যান্টি–করাপশন ইউনিটের জেনারেল ম্যানেজার পদে ২০১৭ সালে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। আইন প্রয়োগ ও অপরাধ দমন বিষয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মার্শাল বাংলাদেশের ঘরোয়া ক্রিকেটে ফিক্সিং কীভাবে ঠেকান, সেটাই এখন দেখার বিষয়। আইসিসির এই সাবেক কর্মকর্তার অভিজ্ঞতা তাই কাজে লাগাতে চাচ্ছে বিসিবি।

এদিকে টনি হেমিং গত বছরের জুলাইয়ে দু্ই বছরের চুক্তিতে নিয়েছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। তবে গতকাল পিসিবি আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর চুক্তি বাতিলের কথা নিশ্চিত করেছে। এবার সেই কিউরেটর বিসিবির হেড অব টার্ফ ম্যানেজমেন্ট হিসেবে এক বছরের চুক্তিতে দায়িত্ব পালন করবেন। তাতে করে গামিনি ডি সিলভার এক রকম বিদায়ঘণ্টা বেজেই গেল। বিসিবি সূত্রে জানা গেছে, আপাতত গামিনিকে সরাসরি বরখাস্ত করা হচ্ছে না। তাঁকে পদত্যাগ করতে বলা হতে পারে। স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করলে কিউরেটরের দায়িত্ব থেকে সরানো হলে নিয়ম মেনে তিন মাসের বেতন-ভাতা দিয়ে বিদায় জানাতেও বোর্ড প্রস্তুত। কারণ, গত মাসেই এই কিউরেটরের সঙ্গে এক বছরের নতুন চুক্তি করে বিসিবি।

আরও পড়ুন:

সম্পর্কিত

সাকিব-নারাইনদের ছাপিয়ে নিজেকেই সেরা মানছেন রশিদ খান

জাতীয় দলের ফিটনেস টেস্টে কেন নেই লিটন-হৃদয়

ভারতের কোচকে ভদ্র আচরণ করতে বলছেন হেইডেন

অবশেষে জাতীয় লিগে যুক্ত হলো ময়মনসিংহ

আইসিসির কাছে ভারতীয় ক্রিকেটারের শাস্তির দাবি করছেন কোচ

ভারতের শামিকে হটিয়ে সবার ওপরে পাকিস্তানের শাহিন

মিরপুরের সমালোচিত সেই কিউরেটরকে অবশেষে বিদায় করছে বিসিবি

জিম্বাবুয়েকে নতুন লজ্জা দিয়ে জিতল নিউজিল্যান্ড

ক্রিকেটের বিরল এই রেকর্ড হয়েছে শুধু পাকিস্তানের বিপক্ষেই

বিরল রেকর্ডে নাম লেখালেন পাকিস্তানি এই ক্রিকেটার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা