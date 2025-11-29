রাকিবুলের অলরাউন্ড নৈপুণ্যে শ্রীলঙ্কাকে হারাল বাংলাদেশ

ব্যাটারদের কল্যাণে জয়ের ভীত তৈরি হয়েছিল দ্বিতীয় দিনেই। সে ভীতের উপর দাঁড়িয়ে বাকি কাজটুকু সারলেন বোলাররা। ৩ দিনের প্রথম ম্যাচে শ্রীলঙ্কা অনূর্ধ্ব ১৭ দলকে ২৭ রানে হারিয়ে শুভসূচনা করল বাংলাদেশ।
স্বাগতিকদের এই জয়ের কারিগর রাকিবুল হোসেন। ব্যাটে-বলে দুর্দান্ত ছিলেন তিনি। অলরাউন্ড পারফর্ম করে জিতেছেন ম্যাচের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার। ব্যাট হাতে ৬১ রান করেছেন রাকিবুল। পাশাপাশি নিয়েছেন ৪ উইকেট। সব মিলিয়ে প্রায় একা হাতেই বাংলাদেশকে জেতালেন এই কিশোর।
মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের দেওয়া ২৬৬ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে শ্রীলঙ্কা থামে ২৩৮ রানে। রাকিবুলের পাশাপাশি স্বাগতিকদের জয়ে অবদান আছে জুনায়েদ হোসেনের। তাঁর ৮৭ রানে ভর দিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ২৪৭ রান তোলে বাংলাদেশ। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪১ রান করেন রাকিবুল।
লক্ষ্য তাড়ায় শ্রীলঙ্কার হয়ে সর্বোচ্চ ৬১ রান করেন ভেরারত্নে। ৪০ রান আসে আরোশা সিথুমিনার ব্যাট থেকে। ২২ রান করেন জেসন ফার্নান্দো। ৩২ রানে ৪ উইকেট নেন রাকিবুল। মাহাবির, নুবায়েত ও শাহিদ নেন দুটি করে উইকেট।
প্রথম ইনিংসে ১২০ রানে থামে বাংলাদেশ। ৩৬ রান আসে আদ্রিতর ব্যাট থেকে। রাকিবুল ২০ এবং লরেন্স রয় ও জুনায়েদ করেন সমান ১৯ রান। ২৯ রানে ৪ উইকেট নেন মানিথা রাজাপাকশে। গিমহান মেন্ডিস ও হিমারু দিশান দুটি করে উইকেট নেন।
জবাবে মাহিনুজ্জামান মাহাবির, শাহিদুল ইসলাম শাহিদদের দুর্দান্ত বোলিংয়ে ১০২ রানে গুটিয়ে যায় শ্রীলঙ্কা। সফরকারীদের হয়ে সর্বোচ্চ ২৭ রান করেন সানুল ভেরারত্নে। ২৪ রান এনে দেন দিশান। ২২ রানে ৩ ব্যাটারকে ফিরিয়ে বাংলাদেশের সেরা বোলার মাহাবির।