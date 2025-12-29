বিসিএলে প্রত্যাশার চেয়েও বেশি পেয়েছেন মোস্তারি

নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব সামনে রেখে বাংলাদেশ দলের ক্যাম্প শুরু হবে কদিন পর। আপাতত কোনো ব্যস্ততা না থাকায় বাকি সতীর্থদের মতো সোবহানা মোস্তারির সময়টাও কাটছে নিজের মতো করেই; অনেকটা ফুরফুরে মেজাজে। সদ্য শেষ হওয়া মেয়েদের বাংলাদেশ ক্রিকেট লিগে (বিসিএল) নির্ভার ব্যাটিংয়ে দারুণ সফল উত্তরাঞ্চলের অধিনায়ক। রান সংগ্রাহকের তালিকায় সবার ওপরে থেকে টুর্নামেন্ট শেষ করেছেন এই ব্যাটার। সবশেষ টি-টোয়েন্টি নারী বিসিএল তাঁকে দিয়েছে দুহাত ভরে।
চার দল নিয়ে অনুষ্ঠিত মেয়েদের বিসিএলে মোস্তারির নেতৃত্বে শিরোপা জিতেছে উত্তরাঞ্চল। এর আগেও বিভিন্ন সময় ঘরোয়া লিগে অধিনায়কত্বের ভার ছিল ২৩ বছর বয়সী এই ক্রিকেটারের কাঁধে। কখনো অধিনায়ক হিসেবে শিরোপা ছুঁয়ে দেখতে পারেননি। অবশেষে ফুরিয়েছে সে অপেক্ষা। বিসিএলে অধিনায়কত্বের মতো ব্যাট হাতেও নেতৃত্ব দিয়েছেন সামনে থেকেই। ৬ ম্যাচের ৫ ইনিংসে ১২৬.৩৪ স্ট্রাইকরেটে করেছেন সর্বোচ্চ ২৫৯ রান। এই পরিসংখ্যানই সাক্ষ্য দিচ্ছে, বিসিএলটা কেমন গেছে মোস্তারির।
পঞ্চম রাউন্ড শেষে উত্তরাঞ্চল ও মধ্যাঞ্চলের সংগ্রহ ছিল সমান ৮ পয়েন্ট। শেষ রাউন্ড তাই দুই দলের জন্য অলিখিত ফাইনাল হয়ে দাঁড়ায়। শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে ন্যূনতম লড়াই করতে পারেনি নিগার সুলতানা জ্যোতির মধ্যাঞ্চল। তাদের ১০ উইকেটের বড় ব্যবধানে হারিয়ে শিরোপা উঁচিয়ে ধরে উত্তরাঞ্চল। সে ম্যাচে ব্যাটিংয়ে নামার দরকার হয়নি মোস্তারির।
চ্যাম্পিয়ন হলেও বিসিএলে উত্তরাঞ্চলের শুরুটা ছিল হার দিয়ে। সকালের সূর্য যে সব সময় বাকি দিনের পূর্বাভাস দেয় না, সেটাই যেন মনে করিয়ে দিয়েছে তারা। দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখে শিরোপা নিজেদের করে নেয় দলটি। এটা সম্ভব হয়েছে মোস্তারির চওড়া ব্যাটের কল্যাণে। মধ্যাঞ্চলের বিপক্ষে শেষ রাউন্ডের আগে পাওয়া চারটি জয়েই টানা ফিফটি হাঁকান মোস্তারি। সবগুলো ম্যাচেই জিতেছেন সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার। মোস্তারি নিজেই বিসিএলে এমন পারফরম্যান্স আশা করেননি।
বিসিএলে নিজের পারফরম্যান্স নিয়ে আজকের পত্রিকাকে মোস্তারি বলেন, ‘প্রথম ম্যাচ খেলার পর আমি হাঁটুর ইনজুরিতে পড়ি। এরপর খেলা চালিয়ে যাব কিনা সেটা নিয়ে চিন্তায় ছিলাম। পরে সতীর্থরা সাহস দেওয়ায় আমি খেলা চালিয়ে গেছি। আমি এই বিসিএল থেকে যা আশা করেছিলাম তার থেকেও বেশি পেয়েছি। আমার জন্য ম্যাচ জেতানোটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যেটা আমি মাঠে থেকেই করতে পেরেছি।’
অধিনায়ক হিসেবে শিরোপা জেতায় একটু বেশিই খুশি মোস্তারি, ‘৩-৪ বছর ধরে ঘরোয়া ক্রিকেটে অধিনায়কত্ব করছি। সব সময় ইচ্ছা ছিল অধিনায়ক হিসেবে শিরোপা জেতার। সেটা হচ্ছিল না। তাই আমার প্রথম ইচ্ছা ছিল অধিনায়ক হিসেবে বিসিএলে শিরোপা জেতার। আর ব্যাটিংয়ের কথা যদি বলেন, বিসিএল শুরুর করার আগে আমি আসলে চিন্তা করতে পারিনি যে এতটা দুর্দান্ত হবে।’
বিসিএলের দারুণ ব্যাটিং এবং অধিনায়কত্বের অভিজ্ঞতা সামনের দিনগুলোতে কাজে লাগাতে চান মোস্তারি, ‘একজন ব্যাটার কখনো কখনো অফফর্মে চলে যায়। আমি বিসিএলে এমন পারফরম্যান্সের পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ভালো নাও খেলতে পারি। পরের সিরিজে ভালো রানখরাতেও ভুগতে পারি। কিন্তু বিসিএল থেকে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে সেটা আমার জন্য সত্যিই অন্যরকম। অধিনায়ক হিসেবে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে পেরেছি। এটা কোনো এক মসয় ঠিকই আমার জন্য কাজে দেবে।’
সবশেষ ওয়ানডে বিশ্বকাপে দুটি ফিফটিতে ১৯১ রান করেন মোস্তারি। বিশ্বমঞ্চের ফর্ম বিসিএলে বাড়তি সাহস জুগিয়েছে এই ব্যাটারকে। তিনি বলেন, ‘সবশেষ ওয়ানডে বিশ্বকাপ থেকে যে সাহস নিয়ে ব্যাটিং করেছি সেটা আমাকে বিসিএলে আমার জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। যেহেতু বিসিএল ২০ ওভারের টুর্নামেন্ট ছিল, তাই পরবর্তীতে আমাদের যে খেলাগুলো আছে, যেমন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব বা বিশ্বকাপের মূল পর্বে এভাবে ব্যাটিং করার চেষ্টা করব।’
২০১৮ সালের মে মাসে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডে দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট শুরু করেন মোস্তারি। এই প্রতিভাবান ক্রিকেটারের ওপর প্রত্যাশা ছিল অনেক বেশি। সে প্রত্যাশা পূরণ করতে পারছিলেন না। তবে সবশেষ ওয়ানডে বিশ্বকাপ থেকেই সেরা ছন্দে আছেন। ভারত ও শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত ৫০ ওভারের বিশ্বকাপে দুটি ফিফটিতে করেন ১৯১ রান। বিশ্বকাপকে তাই নিজের ক্যারিয়ারের জন্য টার্নিং পয়েন্ট বলে মনে করেন মোস্তারি। বিশ্বকাপের ফর্ম কাজে লাগিয়ে বিসিএলে বাজিমাত করেছেন তিনি।
মোস্তারি বলেন, ‘আমার অভিজ্ঞতার কথা যদি বলি ওয়ানডে বিশ্বকাপটা টার্নিং পয়েন্ট হয়ে থাকবে। যদিও সেটা ৫০ ওভারের খেলা ছিল। আর সবশেষ বিসিএলে আমরা টি-টোয়েন্টি খেলছি। দুইটার সঙ্গে পার্থক্য করা যাবে না। কিন্তু ব্যাটিংয়ের অভিজ্ঞতার দিক থেকে বলা হলে–যেমন পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যাটিং করা, উইকেটে টিকে যাওয়া, কিছু বিষয় বোঝার দিক থেকে ওয়ানডে বিশ্বকাপটা আমার জন্য টার্নিং পয়েন্ট।’