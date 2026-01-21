বাংলাদেশ ছাড়াই বিশ্বকাপ!

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে (বিসিবি) ২৪ ঘণ্টার সময় বেঁধে দিয়েছে ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা (আইসিসি)। আজকের মধ্যে বিসিবিকে জানাতে হবে, তারা ভারতে বিশ্বকাপ খেলবে কি খেলবে না। শুরু থেকে এ ইস্যুতে সরকারের নির্দেশনায় এগোচ্ছে বিসিবি। গতকাল রাতেই বিসিবির নীতি-নির্ধারকদের ক্রীড়া উপদেষ্টার সঙ্গে বসার কথা ছিল।
সরকার যে সিদ্ধান্ত দেবে, সেটিই বিসিবি জানিয়ে দেব আইসিসিকে। ক্রীড়া উপদেষ্টা একাধিকবার জানিয়েছেন, নিরাপত্তার কারণে তাঁরা কিছুতেই ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে বাংলাদেশ দলকে পাঠাবেন না। গত পরশুও আসিফ নজরুল সাংবাদিকদের বলেছেন, ‘আইসিসি যদি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের চাপের কাছে মাথা নত করে আমাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে অযৌক্তিক কোনো শর্ত চাপিয়ে দেয়, আমরা সেই অযৌক্তিক শর্ত মানব না।’
বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল গত কদিনে অনেক চেষ্টাই করেছিলেন ক্রিকেট কূটনীতিতে জেতার। নিয়মিত যোগাযোগ করে চলেছিলেন আইসিসির পূর্ণ সদস্যদের সঙ্গে। তাঁর সব চেষ্টা বৃথা, বাংলাদেশ অধিকাংশ ক্রিকেট বোর্ডেরই সমর্থন পায়নি। কাল সন্ধ্যায় আইসিসির যে বোর্ড সভা হয়েছে, সেখানে বাংলাদেশ-ইস্যুর সমাধান খোঁজা হয়েছে ভোটাভুটির মাধ্যমে। বাংলাদেশের বাক্সে পড়েছে মোটে দুটি ভোট। বিসিবি হেরেছে ১২-২ ব্যবধানে। বাংলাদেশ পেয়েছে শুধু পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) সমর্থন।
ভোটাভুটির পর আইসিসি এক বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে, ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ীই হবে এবং বাংলাদেশের সব ম্যাচ ভারতেই হবে। আইসিসি এও জানিয়েছে যে টুর্নামেন্টের এত কাছাকাছি সময়ে ভেন্যু পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। যদি বাংলাদেশ শেষ পর্যন্ত ভারতে না যায়, তবে বিশ্বকাপে ‘সি’ গ্রুপে তাদের জায়গায় স্কটল্যান্ড আসবে। স্কটল্যান্ড ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছিল। ইউরোপীয় বাছাইপর্বে তারা নেদারল্যান্ডস ও ইতালির পরে ছিল।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ রয়েছে ‘সি’ গ্রুপে। তাদের প্রথম তিনটি ম্যাচ ৭, ৯ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় এবং শেষটি ১৭ ফেব্রুয়ারি মুম্বাইয়ে খেলার কথা রয়েছে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হয় ২০০৭ সাল থেকে।
গত ১৯ বছরে বাংলাদেশ অংশ নিয়েছে প্রতিটিতেই। ২০ ওভারের মর্যাদাপূর্ণ এই টুর্নামেন্টে যদি বাংলাদেশের এবার না-ই খেলা হয়, নানা প্রেক্ষাপটে সেটি বিরাট ধাক্কা হবে বিসিবির জন্য। যদিও সরকার বারবার দেশের মর্যাদা ও নিরাপত্তার প্রশ্নে কিছুতে আপস না করার কথাই বলে আসছে।
সংকটের শুরু গত ৩ জানুয়ারি মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার পর। দেশের একজন শীর্ষস্থানীয় ক্রিকেটারকে ভারতের কট্টরপন্থী রাজনীতির শিকার হওয়ার পরের দিনই বিসিবি জানিয়ে দেয়, নিরাপত্তাজনিত কারণে ভারতে তারা বিশ্বকাপ খেলবে না। গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশের ম্যাচগুলো যেন সহ-আয়োজক শ্রীলঙ্কায় সরিয়ে নেওয়া হয়।
প্রায় ২০ দিন ধরে আইসিসি ও বিসিবির মধ্যে একাধিক চিঠি চালাচালি ও বৈঠক হয়েছে। এর মধ্যে আইসিসির এক প্রতিনিধিও ঢাকায় এসে বৈঠক করে গেছেন।
বিসিবি বারবার জানিয়েছে, তাদের দাবি যৌক্তিক ও আইনসংগত। উত্তরে আইসিসিও জানিয়েছে, ভারতের বাইরে বাংলাদেশের ম্যাচ নেওয়া সম্ভব নয়। আইসিসির চেয়ারম্যান জয় শাহ ভারতের ক্ষমতাসীন দলের প্রভাবশালী নেতা অমিত শাহর ছেলে। আইসিসির বেশির ভাগ শীর্ষস্থানীয় পদ ভারতীয়দের দখলে। ভারতের স্বার্থের বাইরে গিয়ে আইসিসির সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন, এটা এখন ‘ওপেন সিক্রেট’।
যেহেতু বাংলাদেশ দাবি করে আসছিল তাদের চাওয়া আইনসংগত। আইসিসি তাই ভোটিং পদ্ধতিতে সিদ্ধান্তে আসতে চেয়েছে। এখন আইসিসি জোরালোভাবে বলছে, ‘গত কয়েক সপ্তাহ ধরে আইসিসি বিসিবির সঙ্গে ধারাবাহিক ও গঠনমূলক সংলাপ করে চলেছে। সংলাপের লক্ষ্য টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। আইসিসি স্বাধীন নিরাপত্তাঝুঁকি মূল্যায়ন, ব্যাপক ভেন্যু-স্তরের নিরাপত্তা পরিকল্পনা এবং আয়োজক কর্তৃপক্ষের আনুষ্ঠানিক আশ্বাসসহ বিস্তারিত তথ্য জানিয়েছে। ভারতে বাংলাদেশ দলের নিরাপত্তা বা সুরক্ষার জন্য কোনো বিশ্বাসযোগ্য বা যাচাইযোগ্য হুমকি নেই।’
গতকাল আইসিসি তার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছে। এখন বাংলাদেশকে জানাতে হবে, বিশ্বকাপ খেলা থেকে নিজেদের বিরত রাখবে নাকি ভারতে খেলতে যাবে। শুধু বিসিবির জন্যই নয়, জটিল এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সরকারকেও গভীরভাবে ভাবতে হচ্ছে। উত্তরপত্র জমা দেওয়ার সময় শেষ আজই।