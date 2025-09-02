‘এভাবে খেললে এশিয়া কাপ, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও বাংলাদেশ দারুণ কিছু করবে’

যে টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ এক সময় নিজেদের হারিয়ে খুঁজত, সেই সংস্করণে এখন বাংলাদেশের জয়রথ ছুটছে। লিটন দাসের নেতৃত্বে সবশেষ ৮ টি-টোয়েন্টির মধ্যে ৬ ম্যাচ জিতেছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলের আশা, সামনে দুটি মেজর টুর্নামেন্টে দল দারুণ কিছু করবে।
পাল্লেকেলেতে এ বছরের জুলাইয়ে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ৭ উইকেটে হেরেছিল বাংলাদেশ। প্রথম ম্যাচ হারের পর শেষ দুই টি-টোয়েন্টি জিতে লঙ্কানদের বিপক্ষে প্রথমবারের মতো এই সংস্করণে সিরিজ জেতে বাংলাদেশ। সেই ধারাবাহিকতায় লিটন-তানজিদ হাসান তামিমরা সিরিজ জিতেছেন পাকিস্তান ও নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষেও। ডাচদের বিপক্ষে গতকাল দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি জিতে এক ম্যাচ হাতে রেখে সিরিজ জয়ের পর সিলেটে গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেছেন বুলবুল। বিসিবি সভাপতি বলেন, ‘পরপর তিনটা সিরিজ জিতলাম আমরা। আমার কাছে মনে হয়েছে যে ক্রিকেটারদের আত্মবিশ্বাস ছিল অনেক। ক্রমাগত উন্নতির দিকটা আমরা দেখতে পাচ্ছি।এই আত্মবিশ্বাস হয়তো ইনশা আল্লাহ এশিয়া কাপেও কাজে লাগবে।’
নেদারল্যান্ডস সিরিজের পর বাংলাদেশ এশিয়া কাপ খেলতে রওনা দেবে সংযুক্ত আরব আমিরাতের উদ্দেশে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সামনে রেখে এই সংস্করণেই হবে এবারের এশিয়া কাপ। মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্টের পর বাংলাদেশের বড় পরীক্ষা আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে। ভারত-শ্রীলঙ্কায় হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। বুলবুলের আশা, টানা সিরিজ জয় বাংলাদেশকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও দারুণ কিছু করতে উদ্বুদ্ধ করবে। বিসিবি সভাপতি বলেন, এই আত্মবিশ্বাসটা তাদের সামনের ম্যাচগুলোতে কাজে লাগবে। এখানে এশিয়া কাপ না, ২০২৬ সালে বিশ্বকাপও আছে। আশা করি, ক্রিকেটারদের আত্মবিশ্বাসটা ধরে রাখা যাবে।’
পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে বাংলাদেশের ব্যাটাররা ছক্কা মারায় এখন ওস্তাদ হয়ে উঠেছেন। ২০২৫ সালে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ছক্কা মারার দিক দিয়ে আইসিসির পূর্ণ সদস্যের দলগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ তিনে। এ বছর ২২ টি-টোয়েন্টিতে ১০৯ ছক্কা মেরেছে বাংলাদেশ। এই তালিকায় সবার ওপরে থাকা ওয়েস্ট ইন্ডিজ,পাকিস্তান দুটি দলই এ বছর ১৩০টি করে ছক্কা মেরেছে। যাঁদের মধ্যে তানজিদ হাসান তামিম এ বছর মেরেছেন ২৩ ছক্কা। গতকাল দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে তামিম ৪০ বলে ৫ চার ও ২ ছক্কায় ৫৪ রান করে অপরাজিত থাকেন। এর আগের ম্যাচে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে লিটন,সাইফ হাসান মেরেছেন ২ ও ৩ ছক্কা।
বিস্ফোরক ব্যাটিংয়েই ডাচদের বিপক্ষে বাংলাদেশ প্রথম দুই টি-টোয়েন্টি জিতেছে ১০.২২ ও ৭.৮৯ রানরেটে। প্রথম ও দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে ম্যাচসেরা হয়েছেন তাসকিন আহমেদ ও নাসুম আহমেদ। ব্যাটিং-বোলিংয়ের পাশাপাশি ফিল্ডিংটাও হচ্ছে দারুণ। ডাইভ দিয়ে ক্যাচ ধরা, ডিরেক্ট থ্রোতে রানআউট এখন বাংলাদেশের ফিল্ডিংয়ে নিয়মিত দেখা যাচ্ছে। বুলবুল বলেন, ‘এখানে আত্মবিশ্বাস তো অবশ্যই। ব্যাটারদের যে শট খেলার আত্মবিশ্বাস, বোলারদের একটা ওভার খারাপ করার পর ফিরে আসা, ফিল্ডিং—বোঝাই যাচ্ছে, দলে আত্মবিশ্বাস বাড়ছে। এটাও ঠিক যে একেকটা ম্যাচ একেকটা পরীক্ষা।’
নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে সিরিজটা বাংলাদেশের এশিয়া কাপের প্রস্তুতি সিরিজ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু বুলবুল এটার সঙ্গে একমত হতে পারছেন না। বিসিবি সভাপতি বলেন, ‘এটা তো নির্ভর করছে এক নম্বর ব্যাপার যখন ম্যাচ খেলা হয়। প্রাকটিস ম্যাচ তো না। জেতার জন্য যে কন্ডিশন ব্যবহার করতে হয়, টিম কম্বিনেশনের জন্য মানিয়ে নিতে হয়। পরিস্থিতি যখন আসে, তখন দেখা যাবে। তবে এটা যেহেতু আন্তর্জাতিক ক্রিকেট, এখানে পরীক্ষানিরীক্ষা চালানো ঠিক হবে না।’
১১ সেপ্টেম্বর আবুধাবিতে হংকংয়ের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে বাংলাদেশের এশিয়া কাপ অভিযান। ১৩ ও ১৬ সেপ্টেম্বর শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তানের মুখোমুখি হবেন লিটন দাস-তানজিদ হাসান তামিমরা। এশিয়া কাপে গ্রুপ পর্বের সব ম্যাচই বাংলাদেশ খেলবে আবুধাবিতে। এর আগে আগামীকাল ডাচদের ধবলধোলাইয়ের উদ্দেশে নামবেন লিটন-তানজিদ হাসান তামিমরা। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস তৃতীয় টি-টোয়েন্টি।