সাংবাদিককে পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে মেহেদী বলছেন, আমার জন্যও ব্যাপারটা একই

সংবাদ সম্মেলনে খেলোয়াড়দের বিস্ফোরক মন্তব্য করা, সাংবাদিককে পাল্টা প্রশ্ন করা নতুন কোনো ঘটনা নয়। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে শেখ মেহেদী হাসান পাল্টা প্রশ্ন ছুড়লেন সাংবাদিককে। বাংলাদেশ ক্রিকেটে কঠিন বাস্তবতা মেহেদীকেও মেনে নিতে হচ্ছে।
চট্টগ্রামে গতকাল সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে আয়ারল্যান্ডকে ২ বল হাতে রেখে ৪ উইকেটে হারিয়েছে বাংলাদেশ। সিরিজে বাংলাদেশের সমতায় ফেরার পেছনে মেহেদীর অবদান কোনো অংশে কম নয়। ইনিংসের প্রথম ওভারে বোলিংয়ে এসে কোনো উইকেট না পেয়েই দিয়েছেন ১৩ রান। ম্যাচে তাঁর প্রত্যাবর্তন এরপর থেকেই। ৪ ওভারে ২৫ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। টিম টেক্টর, হ্যারি টেক্টর, বেন কালিতজকে ফিরিয়ে আয়ারল্যান্ডের রানের লাগাম টেনে ধরেন। আইরিশদের কাছে একটা সময় ২০০ পেরোনো খুব সহজ মনে হলেও ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৭০ রানে আটকে যায় তারা।
দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পরও ঠিক তার পরের ম্যাচে একাদশে মেহেদী থাকবেন কি না, সেটা নিয়ে তাঁকে অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকতে হয়। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে গতকাল দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি শেষে সংবাদ সম্মেলনে এমন প্রশ্ন এসেছে তাঁর কাছে। ৩০ বছর বয়সী বাংলাদেশের এই অলরাউন্ডার বলেন, ‘আসলে এই প্রশ্নের উত্তর প্রধান কোচ দিতে পারবেন। অধিনায়ক দিতে পারবেন। আমাদের দল নির্বাচনের দায়িত্বে যাঁরা আছেন, তাঁরা দিতে পারবেন। আমার কাজ হচ্ছে খেলা। আপনি যেটা প্রশ্ন করেছেন, আমার জন্য কঠিন আসলে...একটা সহজ প্রশ্ন আপনাকেও করি। আপনি যে চ্যানেলে চাকরি করেন, এক মাস এই চ্যানেলে, এক মাস আরেক চ্যানেলে চাকরি করলে আপনার জন্য এটা স্বস্তিদায়ক না। আমার জন্যও ব্যাপারটা একই। কঠিন হলেও চেষ্টা করে যাচ্ছি।’
টেস্ট, ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি মিলে বাংলাদেশ এ বছর খেলেছে ৪৬ ম্যাচ। এই ৪৬ ম্যাচের মধ্যে মেহেদী ১৫ ম্যাচে একাদশে ছিলেন। যখনই সুযোগ পেয়েছেন, নিজের সেরাটা দিয়েছেন। নিয়মিত একাদশে সুযোগ না পেলেও তাঁর আফসোস নেই। চট্টগ্রামে গতকাল সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশ দলের হয়ে খেলা একটা গর্বের বিষয়। সেটা ১০ ম্যাচ পরে খেলি বা নিয়মিত খেলি, গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে খেলাটাই।’
১৭১ রানের লক্ষ্যে নেমে ১৮.২ ওভারে ৬ উইকেটে ১৫৭ রানে পরিণত হয় বাংলাদেশ। ব্যাটারদের ব্যর্থতায় বারবার ম্যাচ হেরে যাওয়ার যে একটা ‘রোগ’ বাংলাদেশের ধরেছে, গতকালও তেমন পরিস্থিতিতে পড়ার শঙ্কা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু সাত নম্বরে নামা মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন ৭ বলে ১৭ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে দলকে বাঁচিয়েছেন। ২ চার ও ১ ছক্কা মেরেছেন তিনি।
চাপের মুখে সাইফউদ্দিন যেভাবে খেলেছেন, তাতে মুগ্ধ মেহেদী। চট্টগ্রামে গতকাল দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি শেষে মেহেদী সংবাদ সম্মেলনে বলেন,‘সত্যি বলতে, সাইফউদ্দিন নিয়মিত না। দেখা যায় যেদিন ব্যাটাররা ভালো করেন, সেদিন লোয়ার অর্ডারের ব্যাটাররা ব্যাটিংয়ের সুযোগ পান না। অনেক দিন পরপর তাঁকে ব্যাটিং করতে হয়। চাপের মুহূর্তে দুইটা বাউন্ডারি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল আমাদের জন্য।’
দুর্দান্ত বোলিং করেও মেহেদী ম্যাচসেরার পুরস্কার পাননি। অধিনায়ক লিটন দাস হয়েছেন ম্যাচসেরা। ৩৭ বলে ৩টি করে চার ও ছক্কায় ৫৭ রান করেছেন। পাশাপাশি দুটি স্টাম্পিংও করেছেন তিনি। বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টি চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে পরশু বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে।