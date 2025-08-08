সর্বোচ্চ পয়েন্ট নিয়েই ফাইনালে বাংলাদেশ

গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনাল আগেই নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল। আজ হারারে স্পোর্টস ক্লাবে নিয়মরক্ষার ম্যাচে স্বাগতিক জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে মাঠে নেমেছিল আজিজুল হাকিম তামিমের দল। ফাইনালের আগে স্বাগতিকদের গুঁড়িয়ে দিয়ে দারুণ প্রস্তুতিও সেরে নিল তারা। রাউন্ড রবিন পদ্ধতির প্রথম পর্বের শেষ ম্যাচে জিম্বাবুয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ দলকে ১৬০ রানের বড় ব্যবধানে হারিয়েছেন বাংলাদেশের যুবারা।
গ্রুপপর্বে ছয় ম্যাচে পাঁচ জয় ও এক হারে ১০ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে থেকে ফাইনালে বাংলাদেশ। সমান ম্যাচে ৮ পয়েন্ট অর্জন করে টেবিলের দুই নম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকা। সব ম্যাচ হেরে পয়েন্টশূন্য থাকল জিম্বাবুয়ে। প্রথম পর্বের শেষ ম্যাচে টস জিতে বাংলাদেশকে আগে ব্যাটিংয়ের পাঠায় জিম্বাবুয়ে। ওপেনার রিফাত বেগের ফিফটি ও কয়েকটি কার্যকর ইনিংসের সৌজন্যে ৫০ ওভারে ৬ উইকেটে ২৮৪ রান তোলে বাংলাদেশ। জবাবে ২৮৫ রানের লক্ষ্য তাড়ায় নেমে ৩৫ ওভারে ১২৪ রানে গুটিয়ে যায় জিম্বাবুয়ে।
জিম্বাবুয়ের হয়ে বেনি জুজে সর্বোচ্চ ৪৭ রান করেছেন। মাইকেল ব্লিগনাটের ব্যাট থেকে আসে ৩০ রান। মার্শাল মাশাভা করেন ১৬ রান। অন্য আট ব্যাটার দুই অঙ্কের ঘরে পৌঁছাতে ব্যর্থ হন। ৩টি করে উইকেট নিয়েছেন বাংলাদেশের পেস বোলিং অলরাউন্ডার রিজান হাসান ও স্পিন অলরাউন্ডার আজিজুল হাকিম।
তার আগে রিফাতের ৭৮ বলে ৭৭ রান, ফরিদ হাসানের ৩৮, মোহাম্মদ আবদুল্লাহর ৩৭, আজিজুল হাকিমের ৩৪, দেবাশীষ দেবার ৩৪ ও রিজানের ৩০ রানের কল্যাণে ২৮৪ রান তোলে বাংলাদেশ। জিম্বাবুয়ের হয়ে শেল্টন মাজভিতোরেরা ৩টি উইকেট নিয়েছেন। পরশু দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে শিরোপা লাড়াইয়ে নামবেন বাংলাদেশের যুবারা।