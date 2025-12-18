হোম > খেলা > ক্রিকেট

জোড়া সেঞ্চুরিতে বাংলাদেশ ম্যাচের কথা মনে করাল নিউজিল্যান্ড

দুই ওপেনার টম লাথাম-ডেভন কনওয়ে সেঞ্চুরি করেছেন। ছবি: ক্রিকইনফো

বে ওভালের মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে আজ বল কুড়াতে কুড়াতেই সময় গেল ওয়েস্ট ইন্ডিজের। নিউজিল্যান্ডের দুই ওপেনার ডেভন কনওয়ে-টম লাথামের দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ে রীতিমতো অসহায় হয়ে পড়ে উইন্ডিজ। দুই ওপেনারই সেঞ্চুরি করে মনে করিয়ে দিয়েছেন ছয় বছর আগের বাংলাদেশ ম্যাচের কথা।

বাংলাদেশ সময় আজ ভোরে শুরু হওয়া মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে সিরিজের তৃতীয় টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজ নেমেছে সিরিজ বাঁচানোর লড়াইয়ে। নিউজিল্যান্ডের দুই ওপেনারের সাবলীল ব্যাটিংয়ে উইন্ডিজ বোলাররা চোখে শর্ষে ফুল দেখতে থাকেন। প্রথম দিনের খেলা কিউইরা শেষ করেছে ১ উইকেটে ৩৩৪ রানে। কনওয়ে ১৭৮ রানে অপরাজিত। নাইটওয়াচম্যান হিসেবে নামা জ্যাকব ডাফি ৮ রানে ব্যাটিং করছেন। লাথাম-কনওয়ের সেঞ্চুরিতে টেস্টে এই নিয়ে এক ইনিংসে দুই কিউই ওপেনারের সেঞ্চুরির ঘটনা ঘটল ষষ্ঠবারের মতো। সর্বশেষ এমন উদাহরণ কিউইদের ইনিংসে ছিল ছয় বছর আগে। ২০১৯ সালে হ্যামিল্টনে বাংলাদেশের বিপক্ষে দুই কিউই ওপেনার জিৎ রাভাল (১৩২), লাথাম (১৬১) সেঞ্চুরি করেছিলেন।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজের তৃতীয় টেস্টে টস জিতে আগে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক টম লাথাম। ৫২১ বলে ৩২৩ রানের উদ্বোধনী জুটি গড়েন লাথাম ও কনওয়ে। লাথাম তাঁর টেস্ট ক্যারিয়ারের ১৫তম সেঞ্চুরির দেখা পেয়েছেন। ১৮৩ বল লেগেছে তাঁর এই সেঞ্চুরি করতে। আর টেস্টে কনওয়ে তুলে নিলেন ষষ্ঠ সেঞ্চুরি। তিন অঙ্ক ছুঁতে তাঁর লেগেছে ১৪৭ বল। এত সাবলীল ব্যাটিং কনওয়ে-লাথাম করেছেন, ওয়েস্ট ইন্ডিজ সেই অর্থে সুযোগই তৈরি করতে পারেনি। দলীয় ২৫৩ রানে উদ্বোধনী জুটি ভাঙার সুযোগ পেয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ৬৭তম ওভারের দ্বিতীয় বলে উইন্ডিজ পেসার অ্যান্ডারসন ফিলিপের বলে এজ হয়েছে লাথামের। তবে ক্যারিবীয় উইকেটরক্ষক টেভিন ইমলাচ ক্যাচ ধরতে পারেননি। তখন লাথামের রান ১০৫।

১০৫ রানে বেঁচে যাওয়া লাথাম আউট হয়েছেন ১৩৭ রানে। ৮৭তম ওভারের চতুর্থ বলে তাঁকে (লাথাম) ফিরিয়েছেন ক্যারিবীয় পেসার কেমার রোচ। ৯০ ওভারে ১ উইকেটে ৩৩৪ রানে আজ তৃতীয় টেস্টের প্রথম দিনের খেলা শেষ করেছে নিউজিল্যান্ড। ক্রাইস্টচার্চে সিরিজের প্রথম টেস্টে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে বীরত্বপূর্ণ ড্র করেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তবে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে পাত্তাই পায়নি কিউইরা। ওয়েলিংটনে তিন দিনে শেষ হওয়া টেস্টে ৯ উইকেটে জেতে নিউজিল্যান্ড। মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে প্রথম দিনে নিউজিল্যান্ডের ইনিংস দেখে ম্যাচের ফল সম্পর্কে অনেকটাই ধারণা পাওয়া গেছে।

২০১৯ সালে হ্যামিল্টনে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া বাংলাদেশ ২৩৪ রানে গুটিয়ে গেছে। কিউইরা এরপর ১৬৩ ওভারে ৬ উইকেটে ৭১৫ রানে ইনিংস ঘোষণা করেছিল। টপ অর্ডারের তিন ব্যাটার রাভাল, লাথাম, উইলিয়ামসনের প্রত্যেকেই সেঞ্চুরি পেয়েছিলেন। উইলিয়াম ২৫৭ বলে ২০০ রান করে অপরাজিত ছিলেন। ম্যাচটি কিউইরা জিতেছিল ইনিংস ও ৪৭ রানে।

