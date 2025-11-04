বিসিবি–আশরাফুলকে নিয়ে রুবেলের রহস্যময় পোস্ট, কী বোঝাতে চাইলেন

বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সাম্প্রতিক সময়ে লাগাতার ব্যাটিং ব্যর্থতায় সিনিয়র সহকারী কোচ মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীনকে নিয়ে চলছিল সমালোচনা। কিছু পরিবর্তন যে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) আনবে, সেটা শোনা যাচ্ছিল গত কিছুদিন ধরে। অবশেষে গতকালের বোর্ড সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে যে বিশেষজ্ঞ ব্যাটিং কোচের দায়িত্বে থাকছেন মোহাম্মদ আশরাফুল।
আশরাফুলকে আগামী সপ্তাহে শুরু হতে যাওয়া আয়ারল্যান্ড সিরিজের জন্য বিশেষজ্ঞ ব্যাটিং কোচ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এই সিরিজে টিম ডিরেক্টরের কাজ করবেন আবদুর রাজ্জাক। মিরপুরে গতকাল বিসিবির পরিচালকদের সভায় এই সিদ্ধান্তের পর সামাজিক মাধ্যমে রহস্যময় পোস্ট দিয়েছেন রুবেল হোসেন। নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে রুবেল গত রাতে লিখেছেন, ‘দায়মুক্ত হলো ক্রিকেট বোর্ড। বাংলাদেশ ও ব্যাটিং কোচ।’
এ মাসে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে দুই টেস্ট ও তিন টি-টোয়েন্টিতে জাতীয় দলের বিশেষজ্ঞ ব্যাটিং কোচ হিসেবে কাজ করবেন আশরাফুল। সাবেক এই অধিনায়ককে ব্যাটিং কোচ হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার ব্যাখ্যায় তাঁরই সতীর্থ ও বর্তমানে বিসিবি পরিচালক আবদুর রাজ্জাক সাংবাদিকদের বলেছেন, ‘আশরাফুলের অভিজ্ঞতা তো আছেই। সে বিশেষজ্ঞ ব্যাটিং কোর্স করেছে, লেভেল থ্রি করেছে। ঘরোয়া ক্রিকেটে কোচিং করাচ্ছে। তাঁর বিশাল অভিজ্ঞতা যেন শেয়ার করতে পারে, সে কারণেই নেওয়া।’
আশরাফুল ব্যাটিং কোচ হলে সালাহ উদ্দীনের ভূমিকা কী হবে, এ ব্যাখ্যায় রাজ্জাক বলেছেন, ‘সালাহ উদ্দীন ভাই সিনিয়র সহকারী কোচ। কারও ব্যর্থতার জন্য নয়। ওখানে কাউকে সরানো হয়নি। কোচিং স্টাফে নতুন একজন হিসেবে আশরাফুলকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আশরাফুলের জন্য এটা নতুন জায়গা। দেখা যাক, ফল কেমন আসে। স্বাভাবিকভাবে পারফরম্যান্সের ওপর নির্ভর করবে তাঁর ভবিষ্যৎ।’
২০২০ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটারদের মধ্যে তানজিদ হাসান তামিম, শামীম হোসেন পাটোয়ারী, তাওহীদ হৃদয়দের এত দিনে জাতীয় দলে অভিজ্ঞ হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু তামিম-হৃদয়রা এখনো ম্যাচের পরিস্থিতি না বুঝে উইকেট বিলিয়ে দিয়ে আসেন। তাঁদের এই ‘রোগ’ কীভাবে দূর করবেন আশরাফুল, সেটার ব্যাখ্যায় পাইলট বলেন, ‘আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত চেষ্টা না করবেন, ততক্ষণ বুঝতে পারবেন না কোথায় যাবেন বা কোথায় পৌঁছাবেন। ১৯৯৭ সালের পরে শুরু হয় আমাদের ক্রিকেট। ২০০০ সালে টেস্ট মর্যাদা পাই। আশরাফুলের সেই সেঞ্চুরিটা। এখনো আমাদের প্রথম আইকনিক ক্রিকেটার মনে করি আশরাফুলকেই।’