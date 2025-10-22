ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করলে আইসিসি ওয়ানডে র্যাঙ্কিংয়ে ৯ নম্বরে উঠে আসত বাংলাদেশ। কিন্তু মিরপুরে গতকাল দ্বিতীয় ওয়ানডেতে বাংলাদেশকে সুপার ওভারে হারিয়েছে উইন্ডিজ। এই সিরিজে তাহলে র্যাঙ্কিংয়ে উন্নতির সুযোগ নেই মেহেদী হাসান মিরাজ-রিশাদ হোসেনদের বাংলাদেশের।
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডে আগামীকাল বাংলাদেশ সময় বেলা দেড়টায় শুরু হবে। একই দিনে অ্যাডিলেডে সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে খেলতে নামছে ভারত-অস্ট্রেলিয়া। এই ম্যাচ শুরু হবে বাংলাদেশ সময় সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে। এই দুই ওয়ানডের ফল আইসিসি র্যাঙ্কিংয়ে কী প্রভাব ফেলবে, সেটা একটু দেখে নেওয়া যাক।
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ তৃতীয় ওয়ানডে
আইসিসি ওয়ানডে র্যাঙ্কিংয়ে ৭৪ ও ৮০ পয়েন্ট নিয়ে ১০ ও ৯ নম্বরে অবস্থান করছে বাংলাদেশ। সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডে জিতলে বাংলাদেশের রেটিং পয়েন্ট হবে ৭৬। তখন ১ রেটিং পয়েন্ট হারিয়ে উইন্ডিজের রেটিং পয়েন্ট হবে ৭৯। তাহলে বাংলাদেশ ১০ ও উইন্ডিজ ৯ নম্বরেই থাকছে। যদি উইন্ডিজ জেতে, তবু অবস্থানের পরিবর্তন হবে না। উল্টো রেটিং পয়েন্ট হারাবে মিরাজের দল। বাংলাদেশের রেটিং পয়েন্ট তখন হবে ৭৩। ওয়েস্ট ইন্ডিজের সেটা তখন হবে ৮১।
ভারত-অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ওয়ানডে
১২২ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে আইসিসি ওয়ানডে র্যাঙ্কিংয়ে সবার ওপরে ভারত। দুই ও তিনে থাকা নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার রেটিং ১০৯ ও ১০৮। যদি অস্ট্রেলিয়া জেতে, তাহলে ১১০ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে উঠে আসবে। তখন নিউজিল্যান্ড এক ধাপ পিছিয়ে তিনে নেমে যাবে। ভারত শীর্ষে থাকলেও রেটিং পয়েন্ট ১ কমে ১২১ হবে। আর ভারত জিতলে ১২৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষস্থান ধরে রাখবে। অজিরা তখন তিনেই থাকবে। রেটিং পয়েন্ট হয়ে যাবে ১০৭।
২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপে সরাসরি খেলতে ওয়ানডে র্যাঙ্কিংয়ে সেরা নয়ে থাকলেই হবে বাংলাদেশ। সেই সময়সীমা ২০২৭-এর ৩১ মার্চ পর্যন্ত। কারণ, ৯৯ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে আয়োজক দক্ষিণ আফ্রিকা অবস্থান করছে ৬ নম্বরে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তৃতীয় ওয়ানডেসহ ২০২৬-এর নভেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ আইসিসির ভবিষ্যৎ সফরসূচির (এফটিপি) অধীনে কমপক্ষে ২১ ওয়ানডে খেলার সুযোগ পাচ্ছে। পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, আয়ারল্যান্ড—এই পাঁচ দলের বিপক্ষে তিনটি করে ওয়ানডে খেলবে। যার মধ্যে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজটাই বাংলাদেশের জন্য অ্যাওয়ে সিরিজ। আর জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে তাদের মাঠে গিয়ে পাঁচটি ওয়ানডে খেলবে বাংলাদেশ।
