ধবলধোলাই এড়ানোর ম্যাচে চার পরিবর্তন নিয়ে ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ

বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রথম দুই টি-টোয়েন্টি জিতে আগেই সিরিজ জিতে নিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আজ লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ নামবে ধবলধোলাই এড়াতে। তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে একাদশে আনা হয়েছে চার পরিবর্তন।
তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে আজ টস জিতে ব্যাটিং নিয়েছে বাংলাদেশ। শামীম হোসেন পাটোয়ারী, তাওহীদ হৃদয়, মোস্তাফিজুর রহমান, তানজিম হাসান সাকিব বাদ পড়েছেন। একাদশে এসেছেন শেখ মেহেদী হাসান, পারভেজ হোসেন ইমন, শরীফুল ইসলাম ও নুরুল হাসান সোহান। তিন স্পিনার ও দুই পেসার নিয়ে একাদশ সাজিয়েছে বাংলাদেশ। পেস আক্রমণে আছেন শরীফুল ও তাসকিন আহমেদ। স্পিন বোলিং লাইনআপে অলরাউন্ডার শেখ মেহেদী হাসানের সঙ্গে আছেন নাসুম আহমেদ ও লেগস্পিনার রিশাদ হোসেন। সাইফ হাসানও খন্ডকালীন স্পিনার হিসেবে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারেন।
ওয়েস্ট ইন্ডিজ আজ নিয়মিত অধিনায়ক শাই হোপকে বিশ্রাম দিয়েছে। তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে নেতৃত্ব দেবেন রস্টন চেজ। একাদশে আনা হয়েছে তিন পরিবর্তন। হোপের পাশাপাশি নেই জেইডেন সিলস ও শারফেন রাদারফোর্ড। বাংলাদেশকে ধবলধোলাইয়ের লক্ষ্যে একাদশে এসেছেন আমির জাঙ্গু, আকিম আগুস্তে ও গুড়াকেশ মতি।
বাংলাদেশের একাদশ
লিটন দাস (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান তামিম, সাইফ হাসান, পারভেজ হোসেন ইমন, নুরুল হাসান সোহান, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ, তাসকিন আহমেদ, শরীফুল ইসলাম, শেখ মেহেদী হাসান, জাকের আলী অনিক
ওয়েস্ট ইন্ডিজের একাদশ
আকিম আগুস্তে, আমির জাঙ্গু, অ্যালিক অ্যাথানেজ, রস্টন চেজ (অধিনায়ক), জেসন হোল্ডার, আকিল হোসেন, ব্র্যান্ডন কিং, রভম্যান পাওয়েল, রোমারিও শেফার্ড, খ্যারি পিয়ের, গুড়াকেশ মতি