পাকিস্তানি অলরাউন্ডারের কাছে বিপিএল সৌভাগ্যের টুর্নামেন্ট

২০২৫ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) রংপুর রাইডার্সের হয়ে নজরকাড়া পারফর্ম করে পাকিস্তান দলে ফিরেছিলেন খুশদিল শাহ। ভালো লাগা থাকায় বছর ঘুরে আবারও এই টুর্নামেন্টে খেলতে এসেছেন এই অলরাউন্ডার। বাংলাদেশের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টকে নিজের জন্য সৌভাগ্যের বলে মনে করেন তিনি।
বিপিএলের গত পর্বটা এককথায় দুর্দান্ত গেছে খুশদিলের। সেবার ১৭৫ স্ট্রাইকরেটে ব্যাট হাতে করেন ২৯৮ রান। এছাড়া বল হাতে নেন ১৭ উইকেট। বিপিএলে এমন পারফরম্যান্সের পর খুশদিলকে দলে ফেরায় পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) নির্বাচক প্যানেল। পাকিস্তানের হয়ে চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে অংশ নেন ৩০ বছর বয়সী ক্রিকেটার। এবারও রংপুরের জন্য দারুণ কিছু করতে মুখিয়ে তিনি।
খুশদিল বলেন, ‘আমি যখনই এখানে এসেছি, আল্লাহর শুকরিয়া যে পারফর্ম করেছি। যে দলের হয়েই খেলি না কেন পারফর্ম করেছি। আর এটা আমার জন্য অবশ্যই সৌভাগ্যের ব্যাপার। কারণ গত বছর বিপিএলে ভালো পারফর্ম করে আমি পাকিস্তান জাতীয় দলে ফিরেছিলাম। ইনশাআল্লাহ আমার এটাই চেষ্টা থাকবে যে এ বছরও ভালো পারফর্ম করি এবং নিজের দলকে জেতাই।’
বাংলাদেশে খেলতে আসতে ভালো লাগে খুশদিলের, ‘আমি গত ৮-৯ বছর ধরে এখানে খেলতে আসি। খুব ভালো লাগছে। ভালো না লাগলে তো আসতাম না। আমি যেখানেই যাই, চেষ্টা করি নিজের সেরাটা দিতে। আমি যে পজিশনেই খেলি না কেন, চেষ্টা থাকে যে যত দ্রুত সম্ভব দলের সাথে মানিয়ে নেয়া এবং সেভাবে এগিয়ে যাওয়া।’
আজ ক্রিকেটারদের ৫০ শতাংশ পারিশ্রমিক দিয়েছে রংপুর কর্তৃপক্ষ। অতীতেও বাংলাদেশে খেলতে এসে পারিশ্রমিক ইস্যুতে কোনো তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়নি খুশদিলের। স্বাভাবিকভাবেই প্রশংসা বাক্য শোনা গেল তাঁর মুখে, ‘আমি ৪-৫ বছর ধরে বিপিএল খেলছি। একবার ঢাকা লিগ খেলেছি। আলহামদুলিল্লাহ যখনই এসেছি পুরো পেমেন্ট পেয়েছি। এমনকি বোনাসও পেয়েছি।’