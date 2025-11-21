দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী, ভূমিকম্পের পর তাসকিনের বার্তা

সকাল সকাল ভূমিকম্পে কাঁপল গোটা দেশ। ৫.৭ মাত্রার ভূমিকম্পে মুহূর্তেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে সবার মাঝে। ভূমিকম্প শেষ হতেই নিজেদের অভিজ্ঞতা জানাতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বার্তা দিচ্ছেন অনেকেই। বাদ যাননি তাসকিন আহমেদও।
আবুধাবি টি-টেন লিগে খেলতে বর্তমানে সংযুক্ত আরব আমিরাতে অবস্থান করছেন তাসকিন। টুর্নামেন্টে নর্দার্ন ওয়ারিয়র্সের হয়ে খেলছেন এই গতি তারকা। অভিষেক ম্যাচে অ্যাসপিন স্ট্যালিয়নসের বিপক্ষে ২১ রানে ২ উইকেট নেন তাসকিন। আরব আমিরাতে বসেই দেশে হয়ে যাওয়া ভূমিকম্প নিয়ে বার্তা দিলেন তিনি।
নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে তাসকিন লিখেছেন, ‘এই ভূমিকম্প আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়... দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী। আর আশ্রয় একমাত্র আল্লাহর কাছেই। আল্লাহ সবাইকে হেফাজত করুন।’
ভূমিকম্পের সময় মিরপুর টেস্টের তৃতীয় দিনের প্রথম সেশনের খেলা চলছিল। ভূমিকম্প অনুভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদে ও আয়ারল্যান্ডের ক্রিকেটারদের মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় খেলা বন্ধ রাখা হয়। গ্যালারিতে থাকা দর্শকরাও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন।
আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে প্রেস বক্স, মিডিয়া বক্স থেকে শুরু করে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) অফিসেও। ভূমিকম্প শেষ হলে ফের খেলা শুরু হয়। ততক্ষণে কেটে গেছে প্রায় তিন মিনিট।
আজ শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটের দিকে ঘোড়াশাল থেকে ৭ কিলোমিটার পশ্চিম-দক্ষিণ-পশ্চিমে এই ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়। ভূমিকম্পের পরপরই নগরজুড়ে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং মানুষজন ঘর ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসে। রাজধানীর বংশালে কসাইটুলিতে পাঁচতলা ভবনের ছাদের রেলিং ভেঙে তিন পথচারী নিহত হয়েছেন। রাজধানী ঢাকার অদূরে নরসিংদী এলাকায় উৎপত্তি হওয়া মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্পে বিভিন্ন এলাকায় একাধিক ভবন হেলে পড়ার খবর পাওয়া গেছে।