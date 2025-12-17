বিপিএলে থাকছে না উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

আগের বিপিএলে জাকজমকপূর্ণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করেছিল গভর্নিং কাউন্সিল। মোটা অঙ্কের টাকা খরচ করে আনা হয়েছিল উপমহাদেশের কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী রাহাত ফাতেহ আলী খানসহ আরও বেশ কয়েকজন তারকাকে।
সেদিক থেকে ব্যতিক্রম ২০২৬ বিপিএল। দেশের ক্রিকেটের সবচেয়ে ব্যয়বহুল টুর্নামেন্টের পর্বের আগে কোনো উদ্বোধনী অনুষ্ঠান থাকছে না। আজ এক বিবৃতিতে এমনটাই জানিয়েছে বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল।
এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিসিবি জানায়, জনসমাগম বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান নির্দেশনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এবং সংশ্লিষ্ট সবার সর্বোচ্চ সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল বড় জনসমাগম সংশ্লিষ্ট কোনো প্রি-ইভেন্ট অনুষ্ঠান বা উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দেশে ফিরছেন ২৫ ডিসেম্বর। ঠিক ওই সময়ে বিপিএলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজনের যে ঝক্কি, সেটি নিতে চাইছে না বিসিবি। একই সময়ে সরকারের নির্দেশনাও মানতে হচ্ছে তাদের। ২০২৬ বিপিএল শুরু ২৬ ডিসেম্বর, সিলেটে।