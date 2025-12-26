হোম > খেলা > ক্রিকেট

শেষের তাণ্ডবে শান্তদের ১৯১ রানের লক্ষ্য দিল সিলেট, ইমনের ঝোড়ো ফিফটি

ক্রীড়া ডেস্ক    

৩৩ বলে ৬৫ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে অপরাজিত থাকেন পারভেজ হোসেন ইমন। ছবি: বিসিবি

রনি তালুকদার ও সাইম আইয়ুব যখন ব্যাটিংয়ের জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন, তখনই সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামের গ্যালারি থেকে শোনা যায় হর্ষধ্বনি। সিলেট টাইটান্সের ইনিংসে পুরোটা জুড়েই ভক্ত-সমর্থকেরা উল্লাস করেছেন। মাঝখানে রান তোলার গতি কিছুটা কমে গেলেও পারভেজ হোসেন ইমনের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে স্কোরবোর্ডে লড়াকু পুঁজি সংগ্রহ করেছে সিলেট।

রাজশাহী ওয়ারিয়র্স-সিলেট টাইটান্স ম্যাচ দিয়ে আজ শুরু হয়েছে ১২তম বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল)। টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত। টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বাধীন সিলেট ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৯০ রান করেছে। শেষ ৪ ওভারে তারা যোগ করেছে ৫২ রান।

